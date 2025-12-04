Lâm Đồng: Hồ xả lũ trong đêm, 1.000 hộ dân ngập sâu

Rạng sáng 4-12, hồ Sông Lòng Sông (tỉnh Lâm Đồng) xả lũ với lưu lượng lên tới 1.200m³/giây, gây ngập úng diện rộng, làm hơn 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều tài sản bị cuốn trôi, thiệt hại ban đầu ước tính trên 30 tỷ đồng.

VIDEO: Hàng chục tàu thuyền bị cuốn trôi, 1.000 căn nhà bị ngập ở Lâm Đồng

Theo UBND xã Liên Hương, nước lũ dâng nhanh khiến 38 tàu thuyền của ngư dân bị chìm, đứt neo trôi ra cửa cảng Liên Hương. Tại thôn 1 và thôn 2, hơn 1.000 căn nhà bị ngập sâu từ 1-1,5m, sinh hoạt người dân bị đảo lộn hoàn toàn trong đêm.

Khoảng 1.000 căn nhà của người dân xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng)

Khu vực nông nghiệp dọc hai bờ sông Lòng Sông (thuộc các xã Phú Lạc và Phước Thể cũ) cũng ghi nhận hơn 100ha đất sản xuất bị ngập sâu trên 1,5m, nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.

Nhiều khu vực xã Liên Hương bị ngập

Hiện chính quyền địa phương đang khẩn trương thống kê thiệt hại, huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

TIẾN THẮNG