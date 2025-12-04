Lâm Đồng: Mưa lũ gây ngập hàng trăm nhà dân, quốc lộ 1A ách tắc

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong đêm 3-12, rạng sáng 4-12, hàng trăm căn nhà tại tỉnh Lâm Đồng bị ngập sâu, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ 1A tạm thời bị chia cắt.

Sáng 4-12, ông Khuê Khúc Kỷ Nguyên, Chủ tịch UBND xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, mưa lớn kéo dài từ khuya 3-12 khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, gây ngập khoảng 300 căn nhà của người dân tại thôn Bình Nghĩa.

VIDEO: Nước lũ tràn về gây ngập hàng trăm căn nhà và nhiều đoạn quốc lộ 1A

Lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ di dời tài sản, gia súc... nhằm hạn chế thiệt hại. Mưa lũ cũng khiến một đoạn quốc lộ 1A qua xã Sông Lũy bị ngập sâu trong đêm. Đến khoảng 8 giờ sáng 4-12, nước đã rút, các phương tiện lưu thông trở lại bình thường.

Hàng trăm căn nhà của người dân xã Sông Lũy bị ngập

Tại xã Hồng Sơn, ông Lê Minh Luân, Chủ tịch UBND xã cho biết, rạng sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao đã làm ngập nhiều căn nhà. Địa phương đã huy động 2 ca nô cùng nhiều nhân lực để hỗ trợ di dời người dân đến nơi an toàn.

Đoạn quốc lộ 1A qua xã Sông Lũy bị ngập, hiện nước đã rút

Quốc lộ 1A qua xã Hồng Sơn bị ngập, giao thông ách tắc

Lũ lớn cũng khiến đoạn quốc lộ 1A qua ngã ba Gộp (xã Hồng Sơn) bị ngập sâu, buộc lực lượng chức năng phải cấm các phương tiện qua lại, đồng thời hướng dẫn xe cộ di chuyển theo tuyến tránh Hòa Thắng - Hòa Phú.

Cùng thời điểm, do lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn, các hồ chứa tại khu vực như Sông Quao, Sông Lũy, Sông Lòng Sông đã tăng lưu lượng điều tiết qua tràn để bảo đảm an toàn cho công trình khi lưu vực các hồ vẫn tiếp tục có mưa.

Di chuyển tài sản của người dân xã Sông Lũy đến nơi an toàn

Cụ thể, từ 6 giờ ngày 4-12, hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc) điều tiết tăng lưu lượng xả từ 350m³/giây lên 500m³/giây. Hồ Lòng Sông bắt đầu xả lũ từ 4 giờ 30 cùng ngày với lưu lượng 1.200m³/giây và có thể tiếp tục tăng. Hồ Sông Lũy cũng điều chỉnh xả lũ từ 100m³/giây lên 150m³/giây, tùy theo diễn biến mưa tại thượng nguồn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Sông Lũy đến khu vực an toàn

Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận cũng đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường vùng hạ du khẩn trương thông báo cho người dân chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

TIẾN THẮNG