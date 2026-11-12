Sản phẩm của VinEnergo đạt chứng nhận UL 9540 dành cho hệ thống pin lưu trữ năng lượng

Đại diện Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo và UL Solutions tại lễ công bố.

Cùng với các chứng nhận khác đã đạt được theo tiêu chuẩn UL, IEC, NFPA, VinEnergo khẳng định vị thế là thương hiệu hàng đầu về an toàn, chất lượng trong lĩnh vực pin lưu trữ năng lượng nói riêng và giải pháp năng lượng xanh nói chung.

Hệ thống BESS do VinEnergo phát triển được sản xuất tại nhà máy pin lưu trữ VinES Hà Tĩnh, trang bị công nghệ làm mát chủ động bằng chất lỏng giúp kiểm soát nhiệt độ cell pin chính xác, giảm chênh lệch nhiệt giữa các cell pin và kéo dài tuổi thọ hệ thống.

Bên cạnh đó, hệ thống được tích hợp giải pháp phòng cháy chữa cháy chủ động, có khả năng phát hiện sớm, cảnh báo, cô lập sự cố và tự động kích hoạt cơ chế chữa cháy ngay từ giai đoạn khởi phát, đảm bảo an toàn tối đa cho hệ thống.

Hiện tại, VinEnergo đã và đang cung cấp, triển khai hơn 1,6 GWh pin lưu trữ năng lượng cho nhiều dự án lớn của các tổng công ty điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cùng các doanh nghiệp quốc tế và trong nước như Marubeni, MM Mega Market, Điện Nghi Sơn 2... Mới đây, VinEnergo cũng đã đưa vào vận hành hệ thống pin lưu trữ 45 MWh kết hợp điện mặt trời dành cho cụm nhà máy tại Khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh).

Để đạt được chứng nhận an toàn UL 9540, hệ thống BESS của VinEnergo đã vượt qua bài thử nghiệm chuyên sâu UL 9540A nhằm đánh giá khả năng lan truyền sự cố quá nhiệt (Thermal Runaway), cháy và giải phóng khí trong hệ thống lưu trữ năng lượng. Kết quả thử nghiệm là cơ sở kỹ thuật quan trọng để đánh giá mức độ an toàn và phục vụ quá trình chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn UL 9540.

Ngoài UL 9540, hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) của VinEnergo đã đạt được các chứng nhận quốc tế uy tín khác như UL 1973, IEC 62619, IEC 63056 và các báo cáo thử nghiệm như IEC 62933-5-2, NFPA 68 và NFPA 69. Đặc biệt, hoạt động đánh giá và chứng nhận được thực hiện bởi UL Solutions (Underwriters Laboratories) - tổ chức hàng đầu thế giới về khoa học an toàn, thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận sản phẩm, với hơn 130 năm kinh nghiệm hoạt động trên toàn cầu.

Chứng nhận UL 9540 là một bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm BESS của VinEnergo tiếp cận các thị trường quốc tế, đặc biệt là những thị trường có yêu cầu cao về an toàn, chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật như Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty Cổ phần Năng lượng VinEnergo chia sẻ: “Chúng tôi xác định giải pháp lưu trữ năng lượng là một lĩnh vực công nghệ trọng tâm, góp phần hiện đại hóa mạng lưới điện và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch tại Việt Nam. VinEnergo đang phát triển năng lực xuyên suốt từ nghiên cứu phát triển, sản xuất cho đến tích hợp hệ thống BESS vào ứng dụng và vận hành thực tế, qua đó nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt trên thị trường năng lượng quốc tế”.

KIM THANH