Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ bán dẫn

Chiều 12-11, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị AI – Bán dẫn Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ nhất (VKAISS 2026), quy tụ hơn 400 đại biểu, đại diện hơn 50 doanh nghiệp bán dẫn, cùng các viện nghiên cứu, trường đại học và địa phương hai nước.

Sự kiện do Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (Bộ KH-CN), Tập đoàn FPT, Hiệp hội AI – Bán dẫn Fabless Hàn Quốc (KAISA) và Ủy ban Phát triển công nghiệp bán dẫn VINASA phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN. Với chủ đề "Chung tầm nhìn – Mở chân trời mới", hội nghị hướng tới tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong phát triển công nghệ, nguồn nhân lực và chuỗi cung ứng bán dẫn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hiệp hội và cơ sở đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc trao 8 biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU), tập trung vào 3 nhóm nội dung: kết nối doanh nghiệp và chuỗi cung ứng bán dẫn; phát triển công nghệ; đào tạo nhân lực. Các thỏa thuận hướng tới phát huy thế mạnh bổ trợ của hai bên, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường.

Các đối tác Việt Nam – Hàn Quốc trao MOU tại sự kiện. Ảnh: V.ANH

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính, nhấn mạnh, AI và bán dẫn là 2 lĩnh vực có mối quan hệ bổ trợ, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tự chủ công nghệ quốc gia. Mục tiêu của Việt Nam không chỉ dừng ở thu hút đầu tư mà còn là từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Trung Tính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: V.ANH

Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Trần Trung Tính nêu 3 định hướng hợp tác trọng tâm với Hàn Quốc: chuyển từ hợp tác đầu tư, sản xuất sang cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm; lấy đào tạo nhân lực chất lượng cao làm trụ cột lâu dài; cùng xây dựng hệ sinh thái AI - bán dẫn mở, an toàn và tin cậy.

Phiên tọa đàm chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: V.ANH

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn (Cục Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác Việt Nam – Hàn Quốc trong phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu và thương mại hóa chip chuyên dụng. Trong đó, cần thúc đẩy mô hình hợp tác 3 nhà: Nhà nước kiến tạo, nhà trường là trung tâm, doanh nghiệp đồng hành trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu và thương mại hóa chip chuyên dụng.

Ông Kim Kyung Ho, Chủ tịch KAISA đề cao sự kết hợp giữa công nghệ, năng lực công nghiệp bán dẫn của Hàn Quốc với nguồn nhân lực tài năng và thị trường đang phát triển của Việt Nam sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng mạnh mẽ. Ông Kim Kyung Ho bày tỏ kỳ vọng VKAISS sẽ phát triển thành nền tảng hợp tác bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực AI - bán dẫn.

Sản phẩm chip bán dẫn của Việt Nam trưng bày tại sự kiện. Ảnh: V.ANH

Ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT cho biết, các thỏa thuận được ký kết mới là điểm khởi đầu. Điều quyết định nằm ở việc các bên xác định nội dung ưu tiên, phân công đầu mối và duy trì tiến độ thực hiện. Theo ông Nguyễn Thế Phương, hiệu quả hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc cần được thể hiện qua những kết quả cụ thể như các chương trình nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực gắn với nhu cầu thực tiễn và phát triển sản phẩm có khả năng đưa vào ứng dụng. Hiện nay, FPT đang từng bước phát triển năng lực nghiên cứu, thiết kế chip, vận hành thử nghiệm nhà máy đóng gói, kiểm thử bán dẫn tại Bắc Ninh và triển khai các chương trình đào tạo nhân lực.

Bên cạnh hoạt động ký kết hợp tác, VKAISS 2026 tổ chức tọa đàm chuyên đề về phát triển nhân lực và kết nối chuỗi cung ứng AI – bán dẫn và gần 100 phiên kết nối kinh doanh trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Tại hội nghị, khu vực triển lãm đã giới thiệu các sản phẩm và giải pháp về AI, thiết kế vi mạch, đóng gói và kiểm thử chip của FPT, HanelPT, VSAP Lab, Dnotitia, HyperAccel, ITDA Semiconductor, KAISA, Đại học Bách khoa Hà Nội...

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