Báo SGGP có 6 tác phẩm được nhận thư khen quý 3-2026

Chiều 23-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, Sở VH-TT TPHCM và Hội Nhà báo TPHCM phối hợp tổ chức lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM, quý 3-2026.

Tại buổi lễ, ban tổ chức trao thư khen cho 70 tác phẩm xuất sắc. Báo SGGP có 6 tác phẩm được nhận thư khen.

Các tác giả có tác phẩm thuộc thể loại Diễn đàn hoặc sản phẩm có tính diễn đàn nhận thư khen.

﻿ Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đánh giá các tác phẩm báo chí quý 3, đồng chí Nguyễn Minh Hải, Trưởng Phòng Tuyên truyền, Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM), ghi nhận sự đầu tư công phu, đa dạng về nội dung, hình thức; nhiều tác phẩm có chiều sâu, phản ánh sinh động đời sống và sự phát triển của thành phố. Trong quý, ban tổ chức tiếp nhận 249 tác phẩm và các tác phẩm được đề xuất khen thưởng đều có chất lượng nổi bật.

Các tác giả có tác phẩm thuộc thể loại Chính luận (bình luận, xã luận, chuyên luận) và ký sự nhận

﻿ thư khen. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Định hướng công tác báo chí quý 4-2026, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi khuyến khích các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm” với cách tiếp cận sáng tạo, chuyên sâu. Báo chí cũng cần tập trung phân tích, đề xuất giải pháp giúp thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số và thu ngân sách đạt 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026.

Các tác giả có tác phẩm thuộc thể loại phóng sự ảnh nhận thư khen. Ảnh: THANH CHIÊU

Các cơ quan báo chí cũng cần tập trung tuyên truyền Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026; các nghị quyết của HĐND TPHCM về phát triển đô thị, công tác giải phóng mặt bằng, các dự án lớn và hoạt động an sinh xã hội dịp cuối năm.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM khuyến khích phát triển sản phẩm báo chí đa phương tiện, tăng cường đấu tranh, phản bác thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng.

Các tác giả có tác phẩm thuộc thể loại báo chí đa phương tiện được nhận thư khen. Ảnh: HOÀNG HÙNG

6 tác phẩm của Báo SGGP được nhận thư khen Diễn đàn “Học thật - Thi thật” của nhóm tác giả: Nguyễn Tấn Thu Tâm, Võ Thanh Hùng. Loạt bài: “Xã, phường xã hội chủ nghĩa: nhận thức đúng, thực hiện thực chất” của nhóm tác giả: Hồng Hiệp, Thu Hường, Ngô Bình, Cẩm Nương. Loạt bài: “Đi qua chiến tranh bằng tình yêu” của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Nguyễn Thị Diễm Mi. Tác phẩm “Khi xe buýt trở thành lựa chọn ưu tiên” của nhóm tác giả: Hồ Nguyễn Hoàng Hùng, Võ Quốc Hùng. Tác phẩm “Thay “áo mới” cho những dòng kênh” của nhóm tác giả: Hồ Nguyễn Hoàng Hùng, Nguyễn Thị Hiền. Tác phẩm “Công viên Lê Thị Riêng: Từ chiến địa xưa đến “lá phổi xanh” giữa lòng đô thị” của nhóm tác giả: Trần Thị Hồng Vân, Ngô Thanh Chiêu, Nguyễn Thị Thu Hương.

Tin liên quan Báo SGGP có 5 tác phẩm được nhận thư khen quý 1-2026

THU HƯỜNG