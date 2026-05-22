Báo SGGP có 5 tác phẩm được nhận thư khen quý 1-2026

Đợt này, 70 tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM được nhận thư khen; trong đó, Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) có 5 tác phẩm.

Chiều 22-5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT, Hội Nhà báo TPHCM phối hợp tổ chức lễ trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TPHCM, quý 1-2026.

Đại diện Ban tổ chức chụp hình lưu niệm cùng các phóng viên Báo SGGP. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Ông Trần Minh Khiêm, Trưởng Phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết, so với các quý trước, số lượng tác phẩm tham gia xét chọn, hỗ trợ trong quý 1-2026 tiếp tục duy trì ở mức cao với 232 tác phẩm của 26 cơ quan báo chí. Điều này thể hiện sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ quan báo chí đối với các tuyến bài tuyên truyền về TPHCM; đồng thời phản ánh sức lan tỏa và uy tín của hoạt động xét chọn, hỗ trợ tác phẩm báo chí.

Các tác giả nhận thư khen thể loại phóng sự, điều tra. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Theo ông Trần Minh Khiêm, các tác phẩm tiếp tục có sự đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện, bám sát các vấn đề thời sự, kinh tế, văn hóa, xã hội và các hoạt động trọng tâm của thành phố. Nhiều cơ quan báo chí duy trì sự tham gia tích cực, gửi bài đầy đủ ở cả 6 nhóm thể loại.

Các tác giả nhận thư khen thể loại chính luận. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Nguyễn Ngọc Hồi cho biết, do tính chất đặc biệt của các dòng sự kiện lớn diễn ra vào đầu tháng 7, Hội đồng xét chọn, thống nhất sẽ gia hạn thời gian nhận tác phẩm của quý 2-2026 đến hết ngày 5-7. Việc này nhằm tạo điều kiện tối đa cho các phóng viên, cơ quan báo chí hoàn thiện và gửi tham gia các tác phẩm, tuyến bài tuyên truyền chuyên sâu về cột mốc 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tác giả nhận thư khen thể loại phóng sự ảnh. Ảnh THÁI PHƯƠNG

Trong đợt xét chọn quý 2, Hội đồng sẽ ưu tiên xét chọn các tác phẩm thuộc chủ đề kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức không giới hạn số lượng tác phẩm được hỗ trợ. Ngoài xét trao giải, Sở VH-TT TPHCM cũng phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM xem xét, đề xuất các hình thức khen thưởng đột xuất từ cấp sở hoặc cấp UBND Thành phố đối với các tập thể, cá nhân có thành tích truyền thông xuất sắc trong dịp đại lễ này.

Các tác giả nhận thư khen thể loại tác phẩm đa phương tiện. Ảnh: THÁI PHƯƠNG

5 loạt bài của Báo SGGP được nhận thư khen Loạt bài “Lạm dụng từ “quốc tế” đặt tên trường, bệnh viện" của nhóm tác giả: Thu Tâm, Thanh Hùng, Thành Sơn; Loạt bài “Khu đô thị mới Thủ Thiêm” của nhóm tác giả: Ngô Bình, Thu Hường, Cẩm Nương, Văn Minh Loạt bài "Kết quả thực tiễn - Nền tảng của niềm tin" của nhóm tác giả: Thu Hường, Cẩm Nương, Ngô Bình, Thu Hoài, Hoài Nam Tác phẩm “Dấu ấn nhiệt huyết tuổi trẻ” của tác giả Thái Phương, Cẩm Tuyết Tác phẩm “Trao gửi niềm tin, sự kỳ vọng vào Ngày hội non sông” của nhóm tác giả Tam Nguyên, Đỗ Trung, Xuân Quỳnh

THU HƯỜNG