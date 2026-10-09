Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM ký kết hợp tác truyền thông với Vietlott

Sáng 9-10, tại TPHCM, diễn ra Lễ ký kết hợp tác truyền thông giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM và Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Tham dự buổi lễ ký kết có các đồng chí: Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình TPHCM kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông; và ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott).

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, nhấn mạnh: “Lễ ký kết chương trình hợp tác truyền thông giữa Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM với Vietlott là một trong những hoạt động trọng tâm, tạo cơ hội để hai bên tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

“Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott có doanh thu đạt trên 60.000 tỷ đồng và trả thưởng trên 33.000 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trên 16.000 tỷ đồng. Nguồn thu ngân sách từ hoạt động của Vietlott được nộp vào ngân sách Nhà nước ở các tỉnh thành để thực hiện đầu tư vào các lĩnh vực an sinh xã hội”, ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Vietlott cho biết.

Ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Vietlott phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Kiên Cường

Theo đại diện Vietlott, việc phát triển các sản phẩm xổ số điện toán nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân theo hướng hiện đại, hợp pháp, đồng thời góp phần hạn chế các hoạt động kinh doanh xổ số không phù hợp với quy định pháp luật.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM và ông Phạm Ngọc Tú, Tổng Giám đốc Vietlott ký kết hợp tác truyền thông. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM hoạt động trong lĩnh vực báo chí, phát thanh và truyền hình nhằm cung cấp, lan tỏa đến cộng đồng tin tức về mọi mặt của đời sống, kinh tế, xã hội, dân sinh tại TPHCM và khắp cả nước. “Với sự uy tín, chuyên nghiệp và tầm ảnh hưởng của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sẽ giúp thông tin chính thống của Vietlott tiếp cận nhanh chóng, sinh động và chính xác tới đông đảo độc giả, khán thính giả”, ông Phạm Ngọc Tú bày tỏ.

Ông Phạm Ngọc Tú cho biết, sau chương trình ký kết, các đơn vị sẽ cụ thể hóa nội dung hợp tác bằng những chương trình, hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Vietlott mong muốn sự phối hợp này góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của các đơn vị và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

KIÊN CƯỜNG