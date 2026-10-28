Bé 7 tuổi trụy tim vì mắc cúm mùa

Chỉ sau một ngày sốt và ho, bé D.A. (7 tuổi) đột ngột rơi vào suy hô hấp, tim co bóp rất yếu, nguy cơ tử vong cận kề. Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy, bệnh nhi mắc cúm A nặng.

Theo đó, ngày 12-10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM tiếp nhận bệnh nhi D.A. trong tình trạng sốc nhiễm trùng, viêm cơ tim tối cấp do biến chứng cúm.



Trước đó một ngày, bé ho, sổ mũi, sốt cao liên tục, nên người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thăm khám.

Tại đây, trẻ bất ngờ tím tái, trụy tim mạch. Bác sĩ lập tức hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, kháng sinh, truyền thuốc vận mạch, hội chẩn khẩn và chuyển tuyến.

Các bác sĩ chạy đua với thời gian để thiết lập hệ thống ECMO gắn vào cơ thể bệnh nhi.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1, trẻ được xử trí cấp cứu rồi nhanh chóng chuyển đến khoa Hồi sức tích cực. Tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

Quy trình báo động đỏ được kích hoạt. Các bác sĩ chạy đua với thời gian để thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo), nhằm hỗ trợ cho trái tim nhỏ bé đang co bóp yếu ớt.

Ngoài ra, ê-kíp tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục điều trị cơn bão cytokin. Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại.

Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy, bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng virus.

Bệnh nhi đang trong trong quá trình phục hồi tại BV Nhi đồng 1 TPHCM.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO với nhiều diễn biến căng thẳng, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan đã cải thiện. Sau khi cai ECMO, cai máy thở, tình trạng của bệnh nhi dần phục hồi.

Theo PGS-TS-BSPhạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1, hiện đang vào mùa cúm, chủ yếu là cúm mùa A, B.

Phần lớn người nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3 đến 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục.

Tuy nhiên, một số trường hợp cúm có thể tiến triển nặng. Người bệnh biến chứng viêm phổi, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch, suy gan, suy thận, đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu người bệnh cần đến bệnh viện ngay, gồm: khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái; rối loạn tri giác; trụy tim mạch (tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhẹ).

Bác sĩ cảnh báo, người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc kháng virus hay kháng sinh khi không có chỉ định.

GIAO LINH