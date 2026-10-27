Hút 3 gói thuốc mỗi ngày, người đàn ông đột ngột ngưng tim

Người đàn ông 50 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, ngưng tim gần 30 phút ngay tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM). Sau khi được cứu sống, người bệnh tiếp tục đối mặt với nguy cơ nứt thành tim.

Ngày 27-10, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết vừa cứu sống một bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở, 2 lần đối mặt với cửa tử.

Theo đó, ngày 11-9, sau khi uống ly cà phê sáng, ông P.V.T (50 tuổi, phường Đông Hòa, TPHCM) bỗng thấy ép tim, mặt tái nhợt.

Ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức trong tình trạng nhồi máu cơ tim cấp, block nhĩ thất độ 3, nhịp tim khoảng 30 lần/phút, huyết áp tụt. Bệnh nhân có tiền sử hở van tim, tăng huyết áp, hút thuốc lá rất nhiều (2-3 gói/ngày).

Các bác sĩ tập trung cứu chữa cho bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp.

Thời điểm đến khoa Cấp cứu, ông T. còn tỉnh táo nhưng nhanh chóng rơi vào ngưng tim, ngưng thở. Ê-kíp cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực và sốc điện phá rung nhiều lần. Sau gần 30 phút hồi sức tích cực, người bệnh khôi phục tuần hoàn tự nhiên.

Kết quả chụp mạch ghi nhận, động mạch vành phải của ông T. tắc hoàn toàn đoạn gần, động mạch liên thất trước và động mạch mũ đều bị hẹp.

Các bác sĩ tiến hành đặt stent động mạch vành phải để tái thông dòng máu đến cơ tim. Đồng thời, đặt máy tạo nhịp tạm thời để xử trí tình trạng nhịp tim chậm, sử dụng bóng đối xung động mạch chủ để hỗ trợ tuần hoàn.

Sau can thiệp, người bệnh được điều trị tại Khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, diễn tiến tích cực.

Ê-kíp tiến hành đặt stent để tái thông dòng máu đến cơ tim.

Tuy nhiên, vài ngày sau, bệnh nhân lại đau ngực. Siêu âm tim ghi nhận tràn dịch màng ngoài tim, kèm hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim.

Trước nguy cơ biến chứng nguy hiểm, ê-kíp lập tức hội chẩn liên chuyên khoa, siêu âm tim mỗi giờ và sẵn sàng phương án phẫu thuật nếu diễn tiến xấu.

Bác sĩ lý giải, sau nhồi máu cơ tim cấp, vùng cơ tim bị hoại tử có thể suy yếu, dẫn đến biến chứng cơ học nguy hiểm như vỡ thành tim. Người bệnh có thể bị đe dọa tính mạng, do đó cần theo dõi sát sao diễn tiến.

Đến ngày 28-9, siêu âm tim không còn ghi nhận hình ảnh nghi ngờ nứt thành tim, lượng dịch màng ngoài tim giảm còn ít.

Nhờ được điều trị tích cực và theo dõi sát, người bệnh xuất viện sau gần 3 tuần và sức khỏe ổn định sau 6 tuần. Ông T. cũng bỏ thuốc lá hoàn toàn, tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ.

BS-CKII Lê Duy Lạc, Trưởng khoa Hồi sức tim và Tim mạch can thiệp, khuyến cáo người dân cần cảnh giác với dấu hiệu đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng, mệt mỏi đột ngột. Khi xuất hiện dấu hiệu trên, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được thăm khám, cấp cứu kịp thời.

Đối với người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch, cần tuân thủ điều trị và khám sức khỏe định kỳ để phòng ngừa biến cố tim mạch.

GIAO LINH