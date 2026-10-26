Người đàn ông đứt gân gót chân khi chơi pickleball, cảnh báo vận động quá sức

Người đàn ông ngoài 40 tuổi đứt gân gót khi chơi pickleball, mất gần 2 tháng mới đi lại bình thường. Bác sĩ cảnh báo chấn thương thể thao có thể tái phát nếu vận động quá sức hoặc chưa hồi phục hoàn toàn.

Một ca phẫu thuật chấn thương tại Bệnh viện Bưu Điện. Ảnh: PHƯƠNG ANH

Ngày 24-10, bên lề Hội nghị khoa học thường niên năm 2026 của Bệnh viện Bưu điện, BS Trần Đức Thịnh, Khoa Ngoại thần kinh, chấn thương chỉnh hình và y học thể thao, cho biết, chấn thương khớp thường gặp ở người chơi các môn thể thao như cầu lông, pickleball, bóng đá, chủ yếu tại khớp vai, khớp gối và cổ chân. Một số trường hợp tái phát do người chơi trở lại vận động quá sớm, khi tổn thương chưa hồi phục hoàn toàn.

Đau khớp gối sau thời gian dài chơi pickleball

Theo BS Trần Đức Thịnh, 1 bệnh nhân nam ngoài 40 tuổi, cao khoảng 1,85m, nặng gần 80kg, thường xuyên chơi thể thao, bị đứt hoàn toàn gân gót khi chơi pickleball, phải phẫu thuật nối gân. Sau gần 2 tháng, bệnh nhân mới có thể đi lại nhưng vẫn cần phục hồi chức năng trước khi trở lại chơi thể thao. Đây là chấn thương nghiêm trọng, cho thấy người có thể trạng tốt vẫn có nguy cơ gặp tai nạn khi vận động.

Một ca phẫu thuật nội soi điều trị chấn thương thể thao. Ảnh: QUỲNH ANH

Không chỉ gây chấn thương cấp tính, thể thao còn có thể dẫn đến những tổn thương tích lũy theo thời gian. BS Trần Đức Thịnh cho biết, một số người chơi pickleball khoảng 1-2 năm mới bắt đầu đau khớp gối. Ban đầu, cơn đau thường không liên tục nên họ ít chú ý, thậm chí tiếp tục ra sân khi triệu chứng thuyên giảm. Khi đau kéo dài, tái phát hoặc ảnh hưởng đến vận động, người chơi mới đến bệnh viện thăm khám.

Theo bác sĩ, pickleball đòi hỏi người chơi liên tục di chuyển, khuỵu gối, hạ thấp trọng tâm và đổi hướng để đón bóng. Các động tác lặp lại có thể làm tăng tải lên khớp gối. Việc xoay cổ tay, cẳng tay và dùng lực đánh bóng liên tục cũng có thể gây quá tải cơ, gân. Khi cường độ vận động vượt quá khả năng thích nghi của cơ thể, các vi chấn thương có thể tích lũy theo thời gian.

Với bóng đá, cầu lông và những môn thể thao đòi hỏi chạy, xoay người, đổi hướng đột ngột, người chơi có nguy cơ đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau hoặc rách sụn chêm. Những tổn thương này có thể làm giảm độ vững chắc của khớp gối, hạn chế vận động và tăng nguy cơ thoái hóa khớp về sau, nhất là khi không được điều trị, phục hồi đúng cách.

Không chủ quan khi hết đau

Một sai lầm thường gặp là cho rằng hết đau đồng nghĩa với chấn thương đã hồi phục hoàn toàn. Sau trật khớp vai, dù khớp đã được nắn trở lại vị trí bình thường, các cấu trúc giữ vững khớp vẫn có thể bị tổn thương. Nếu trở lại chơi thể thao quá sớm, người bệnh có nguy cơ trật khớp tái diễn.

Bác sĩ chia sẻ về một ca chấn thương thể thao phức tạp

Để hạn chế chấn thương, BS Trần Đức Thịnh khuyến cáo người chơi cần khởi động kỹ, chú ý kỹ thuật, lựa chọn cường độ phù hợp với thể trạng và dành đủ thời gian nghỉ ngơi. Bên cạnh môn thể thao yêu thích, người tập nên kết hợp các hình thức vận động phù hợp để tăng cường sức mạnh cơ và khả năng giữ thăng bằng.

Khi đau kéo dài, tái diễn hoặc hạn chế vận động, người chơi nên đến cơ sở y tế để xác định nguyên nhân và được hướng dẫn điều trị. Chỉ nên trở lại sân khi cơ thể đã hồi phục phù hợp, tránh cố vận động khi chưa sẵn sàng.

Hội nghị khoa học thường niên năm 2026 của Bệnh viện Bưu điện diễn ra ngày 24-10 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo trong y học – Từ nghiên cứu đến thực hành lâm sàng”. Hội nghị có 19 báo cáo được lựa chọn trình bày, tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn lâm sàng, ứng dụng kỹ thuật mới, chuyển đổi số và đổi mới công tác quản lý, hậu cần bệnh viện. Theo BS Trần Hùng Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Bưu điện, các báo cáo là dịp để đội ngũ y tế chia sẻ kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

NGỌC DUNG