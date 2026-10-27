Thuốc lá điện tử không nicotine vẫn có thể gây hại cho sức khỏe

Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo thuốc lá điện tử không chứa nicotine vẫn có thể gây hại cho sức khỏe, đồng thời đề nghị bổ sung nhóm sản phẩm này vào phạm vi điều chỉnh của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thuốc lá điện tử không nicotine vẫn cần được kiểm soát. Ảnh minh hoạ

Tại tọa đàm “Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá” do Báo Nhân Dân tổ chức ngày 27-10, tại Hà Nội, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, cho biết các sản phẩm thuốc lá và nicotine thế hệ mới không an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe.

Nicotine là chất gây nghiện mạnh, có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ và khả năng học tập của trẻ em, thanh thiếu niên, đặc biệt trong giai đoạn não bộ còn phát triển. Khí thải từ thuốc lá điện tử cũng có thể chứa các chất độc hại, ảnh hưởng đến hệ hô hấp và tim mạch.

Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Ảnh: MINH DUY

Theo chuyên gia WHO, thuốc lá điện tử không chứa nicotine vẫn có thể gây hại cho sức khỏe do chứa các chất độc hại. Một số sản phẩm có thể được bổ sung nicotine hoặc chứa các chất có khả năng gây nghiện. Nếu không được quy định đầy đủ, nhóm sản phẩm này có thể nằm ngoài phạm vi quản lý.

WHO khuyến nghị mở rộng khái niệm nguyên liệu thuốc lá trong dự thảo luật, bao gồm cả các chất chứa nicotine và không chứa nicotine được sử dụng trong sản phẩm thuốc lá.

Cũng tại tọa đàm, ông Nguyễn Hồng Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cho biết dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá tập trung vào các giải pháp giảm nguồn cung và nhu cầu sử dụng thuốc lá. Dự thảo có quy định cấm toàn diện thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Tuy nhiên, quy định về nguyên liệu thuốc lá chưa bao quát các chất không chứa nicotine được sử dụng trong những sản phẩm này, có thể tạo khoảng trống khi thực thi lệnh cấm. Vì vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung nhóm chất này vào khái niệm nguyên liệu thuốc lá.

Về cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá, cơ quan thẩm tra cho rằng diện tích cảnh báo hiện chiếm ít nhất 50% mỗi mặt chính trước và sau, còn thấp so với nhiều nước trong khu vực. Vì vậy, cơ quan này đề nghị nâng diện tích cảnh báo lên ít nhất 85% mỗi mặt chính hoặc xây dựng lộ trình tăng lên 85%-100%.

NGỌC DUNG