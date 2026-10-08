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Bộ Công an thông báo về đối tượng khủng bố Nguyễn Văn Đài

SGGPO

Ngày 8-10, tin từ Bộ Công an cho biết, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định Nguyễn Văn Đài (57 tuổi, quê Hưng Yên, hiện nay ở Đức, bí danh Nguyễn Việt Hưng; chức vụ trong tổ chức là Ủy viên Trung ương của tổ chức khủng bố Việt Tân) đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.

Theo Bộ Công an, năm 2007, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù và 4 năm quản chế về tội "tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88, Bộ luật Hình sự năm 1999.

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Đối tượng Nguyễn Văn Đài. Ảnh: BỘ CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, năm 2018, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 15 năm tù và 5 năm quản chế về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" theo Điều 109, Bộ luật Hình sự, sau đó được tạm đình chỉ thi hành án, xuất cảnh sang Đức.

Ngày 5-12-2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Đài về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Ngày 31-12-2025, Nguyễn Văn Đài bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử vắng mặt và tuyên phạt 17 năm tù và 5 năm quản chế về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

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NGUYỄN HƯỞNG

Từ khóa

Nguyễn Văn Đài Bộ Công an Việt Tân

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