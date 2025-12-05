Pháp luật

Truy nã hai đối tượng Lê Trung Khoa và Nguyễn Văn Đài về tội chống phá Nhà nước

SGGPO

Tối 5-12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với hai bị can Nguyễn Văn Đài (sinh năm 1969, quê Hưng Yên) và Lê Trung Khoa (sinh năm 1971, quê Thanh Hóa) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, theo quy định tại Khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Văn Đài và bị can Lê Trung Khoa
Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, hai bị can trên có liên quan đến vụ án cùng tội danh đang được điều tra. Trước khi xuất cảnh, Lê Trung Khoa cư trú tại số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, TP Hà Nội; còn Nguyễn Văn Đài cư trú tại phòng 302, Z8, khu tập thể Bách Khoa, phường Bạch Mai, TP Hà Nội.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi hai bị can ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan này cũng thông báo: nếu phát hiện hai bị can trên, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và áp giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt giữ hoặc tiếp nhận các bị can, cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, TP Hà Nội; điện thoại: 069.220.9109 hoặc 069.220.9138).

ĐỖ TRUNG

