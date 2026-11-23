Quỹ Khuyến tài Đất Mũi mới được thành lập nhưng đã nhận được nhiều đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Đây là điểm tựa để những tài năng trẻ của Đất Mũi được chắp cánh bay xa, cống hiến cho quê hương và đất nước.

Đại diện Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến tài Đất Mũi và các đơn vị tài trợ thực hiện nghi thức ký cam kết tài trợ ngày 17-11 (ẢNH: THÁI TẤN)

Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc - có nhiều học sinh, sinh viên giàu ý chí, có tài năng, năng khiếu nổi trội nhưng còn nhiều khó khăn, rất cần một điểm tựa để đi xa hơn trên con đường học tập, nghiên cứu và cống hiến. Với khát vọng phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng nhân tài, thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 1250-TB/TU ngày 10-9-2026, ngày 11-11-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 4085/ QĐ-UBND cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Quỹ Khuyến tài Đất Mũi là quỹ xã hội hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, được thành lập nhằm huy động các nguồn lực hợp pháp từ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Trên tinh thần đó, ngày 17-11, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời đã có công văn gửi các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kêu gọi đồng hành, tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi. Khoản tài trợ được sử dụng tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học theo quy định của Luật Giáo dục, có thành tích học tập xuất sắc, có năng khiếu nổi trội, ưu tiên người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ toàn phần hoặc một phần kinh phí, liên tục, lâu dài; tài trợ cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học; khen thưởng học sinh, sinh viên đoạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, quốc tế; tài trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của học sinh, sinh viên, nhà khoa học trẻ của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau xác định, sự đồng hành của quý tập đoàn, công ty, doanh nghiệp sẽ là nguồn lực quý báu để quỹ hình thành, lớn mạnh; là điểm tựa để những tài năng trẻ của Đất Mũi được chắp cánh bay xa, rồi trở về cống hiến cho quê hương và đất nước.

Ngày 17-11, UBND tỉnh Cà Mau đã ký cam kết tài trợ Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, tiếp nhận cam kết tài trợ với tổng giá trị 70 tỷ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỷ đồng (từ nguồn vận động đóng góp 2 ngày lương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh); 4 đơn vị doanh nghiệp gồm Tập đoàn GrowMax, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, mỗi đơn vị cam kết tài trợ 10 tỷ đồng.

THÁI TẤN