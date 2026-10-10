Văn hóa

Cà Mau: Sôi nổi đua ghe Ngo mini mừng lễ Sene Dolta

SGGPO

Ngày 10-10, trên sông Đường Xuồng (xã Hồ Thị Kỷ, tỉnh Cà Mau), diễn ra giải đua ghe Ngo mini, mừng lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer.

Sen Dolta là nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. Hàng năm, cứ vào ngày 29-8 đến mùng 1-9 âm lịch, đồng bào dân tộc Khmer tổ chức lễ Sen Dolta để tưởng nhớ đến công ơn các bậc sinh thành, những người trong thân tộc quá cố và tri ân tổ tiên đã khai phá đất đai, phù hộ cho phum, sóc được bình an, thịnh vượng.

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Người dân hai bên bờ sông Đường Xuồng theo dõi các đội đua ghe Ngo

Theo ban tổ chức, giải đua năm nay thu hút 9 đội nam và 4 đội nữ tham gia. Giải đua diễn ra trong không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân trong khu vực và lân cận đến cổ vũ. Mỗi khi 2 đội đua xuất phát, tranh nhau về đích luôn được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

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Đông đảo người dân đến cổ vũ giải đua ghe Ngo mini

Sau thời gian tranh tài, nội dung nam, đội Đường Đào đoạt giải nhất, đội Cây Khô đoạt giải nhì, đội lão tướng Đường Đào đoạt giải ba. Với nội dung nữ, đội Đường Đào đoạt giải nhất, đội Cây Khô đoạt giải nhì, đội Cao Vân đoạt giải ba.

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Ghi lại khoảnh khắc đua ghe Ngo

Đua ghe Ngo là hoạt động văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer nơi miền Tây sông nước. Vào những dịp lễ, tết quan trọng, cộng đồng dân tộc Khmer thường tổ chức đua ghe Ngo.

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Đội Đường Đào đoạt giải nhất giải đua ghe Ngo mini

Phát biểu tại giải đua, ông Nguyễn Việt Bắc, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Hồ Thị Kỷ (tỉnh Cà Mau), nhấn mạnh hoạt động góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa đồng bào Khmer và các dân tộc anh em, đồng thời gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.

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Từ khóa

Cà Mau đua ghe Ngo mini mừng dịp lễ Sene Dolta chùa Rạch Giồng sông Đường Xuồng

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