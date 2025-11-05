Chung kết trao giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025

Chiều 5-11, sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, đầy kịch tính tại dòng sông Maspéro, giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 đã tìm ra nhà vô địch.

Đông đảo người dân, du khách xem giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025

Giải đấu năm nay diễn ra trong 2 ngày (4 và 5-11), quy tụ 61 đội ghe Ngo nam - nữ, với đông đảo vận động viên trong và ngoài TP Cần Thơ tham gia tranh tài (53 đội nam và 8 đội nữ).

Đông đảo vận động viên có mặt tại giải đua

Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 có tổng trị giá tiền thưởng lên đến trên 1,4 tỷ đồng. Cụ thể, cơ cấu giải thưởng ở cả nam và nữ lần lượt là: giải Nhất 200 triệu đồng; giải Nhì 150 triệu đồng; giải Ba 100 triệu đồng và giải Tư 80 triệu đồng.

Người dân chen chúc trên tầng thượng 1 căn nhà để theo dõi giải đua

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho các đội Nhất bảng, Nhì bảng qua từng vòng đấu, đồng thời hỗ trợ chi phí cho mỗi đội ghe Ngo tham gia thi đấu 30 triệu đồng.

Những pha bứt tốc về đích đầy kịch tính

Trao giải cho nội dung thi đấu cự ly 1.200m ghe Ngo Nam

Theo đó, ở nội dung thi đấu cự ly 1.200m đối với nam, các tay bơi đến từ đội ghe Ngo Tum Núp 2 (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua 52 đội ghe để bảo vệ thành công cúp vô địch 3 năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025); giải Nhì thuộc về đội ghe Prêk On Đơk – Cần Đước (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ); giải Ba là đội Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hoà, TP Cần Thơ) và đội ghe Chrôi Tưm Chắs – Trà Tim cũ (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) đạt giải Tư.

Trao giải cho nội dung thi đấu cự ly 1.000m ghe Ngo nữ

Đối với nội dung thi đấu 1.000m ghe Ngo nữ cũng diễn ra đầy kịch tính vào chiều cùng ngày. Kết quả, các tay bơi nữ của đội ghe Ngo Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã xuất sắc giành cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp; 3 đội ghe đến từ tỉnh Cà Mau lần lượt đạt giải Nhì, Ba, Tư là: Kor Thum 2, Ngan Dừa và Kor Thum 1.

Du khách nước ngoài say sưa chụp ảnh tại giải đua ghe Ngo

Niềm vui của các vận động viên chiến thắng

Trong suốt 2 ngày diễn ra giải đua đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách và người hâm mộ môn thể thao ghe Ngo tìm đến khán đài dòng sông Maspéro để theo dõi, cổ vũ cho các đội.

TUẤN QUANG