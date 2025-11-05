Chung kết trao giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025

Giải đấu năm nay diễn ra trong 2 ngày (4 và 5-11), quy tụ 61 đội ghe Ngo nam - nữ, với đông đảo vận động viên trong và ngoài TP Cần Thơ tham gia tranh tài (53 đội nam và 8 đội nữ).
Giải đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 có tổng trị giá tiền thưởng lên đến trên 1,4 tỷ đồng. Cụ thể, cơ cấu giải thưởng ở cả nam và nữ lần lượt là: giải Nhất 200 triệu đồng; giải Nhì 150 triệu đồng; giải Ba 100 triệu đồng và giải Tư 80 triệu đồng.
Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao thưởng cho các đội Nhất bảng, Nhì bảng qua từng vòng đấu, đồng thời hỗ trợ chi phí cho mỗi đội ghe Ngo tham gia thi đấu 30 triệu đồng.
Theo đó, ở nội dung thi đấu cự ly 1.200m đối với nam, các tay bơi đến từ đội ghe Ngo Tum Núp 2 (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã xuất sắc vượt qua 52 đội ghe để bảo vệ thành công cúp vô địch 3 năm liên tiếp (2023, 2024 và 2025); giải Nhì thuộc về đội ghe Prêk On Đơk – Cần Đước (xã Nhu Gia, TP Cần Thơ); giải Ba là đội Prếk Tà Cuôl (xã Gia Hoà, TP Cần Thơ) và đội ghe Chrôi Tưm Chắs – Trà Tim cũ (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) đạt giải Tư.
Đối với nội dung thi đấu 1.000m ghe Ngo nữ cũng diễn ra đầy kịch tính vào chiều cùng ngày. Kết quả, các tay bơi nữ của đội ghe Ngo Tum Núp (xã An Ninh, TP Cần Thơ) đã xuất sắc giành cúp vô địch lần thứ 3 liên tiếp; 3 đội ghe đến từ tỉnh Cà Mau lần lượt đạt giải Nhì, Ba, Tư là: Kor Thum 2, Ngan Dừa và Kor Thum 1.
Trong suốt 2 ngày diễn ra giải đua đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách và người hâm mộ môn thể thao ghe Ngo tìm đến khán đài dòng sông Maspéro để theo dõi, cổ vũ cho các đội.