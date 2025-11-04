Khởi tranh Giải Đua ghe Ngo lớn nhất ĐBSCL

Hàng ngàn vận động viên quy tụ về khán đài đua ghe Ngo trên sông Maspéro để dự lễ khai mạc

Ngay từ sáng cùng ngày, hàng ngàn vận động viên và hàng chục ngàn người dân, du khách, người hâm mộ môn thể thao truyền thống đua ghe Ngo đã có mặt tại dòng sông Maspéro, háo hức chờ đợi giải đấu chính thức diễn ra.

Đông đảo người dân háo hức chờ đợi các trận tranh tài dậy sóng của các đội ghe Ngo

Giải Đua ghe Ngo TP Cần Thơ năm 2025 diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 4 đến 5-11) tại đường đua trên dòng sông Maspéro TP Cần Thơ.

Giải có sự tham gia của 61 đội ghe Ngo nam, nữ trong và ngoài thành phố. Các đội sẽ tranh tài ở 2 cự ly 1.200m đối với nam và 1.000m đối với nữ.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại lễ khai mạc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo là một nét văn hóa truyền thống đặc sắc lâu đời của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, tạo sinh khí vui tươi, đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc anh em của các địa phương trong vùng.

Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo của đồng bào Khmer được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, và năm 2022, tổ chức Guinness Việt Nam công nhận Kỷ lục Guinness “Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo có số lượng ghe Ngo và vận động viên đông nhất Việt Nam”.

Hơn 60 đội ghe Ngo tham gia tranh tài tại giải đua

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi cho biết, sau sáp nhập, TP Cần Thơ có diện tích hơn 6.300 km², dân số trên 3,2 triệu người.

Toàn thành phố có 27 thành phần dân tộc thiểu số với 494.404 người, chiếm 15,35%, trong đó đồng bào Khmer hơn 411.100 người, chiếm 12,76% tổng dân số.

Lãnh đạo TP Cần Thơ trao hỗ trợ cho các đội ghe Ngo tham dự giải

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền tập trung huy động và phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực để chăm lo đời sống và tạo điều kiện để đồng bào dân tộc thiểu số an tâm lao động, sản xuất.

Nhiều chương trình, dự án, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I (2021 - 2025) đã và đang trở thành động lực then chốt, mang lại những đổi thay tích cực trong đời sống, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số.

Các cặp ghe Ngo đầu tiên tranh tài tại mùa giải

Theo từng nhịp dầm bơi của vận động viên là tiếng reo hò cổ vũ của hàng ngàn khán giả ở bờ sông

Đặc biệt, đồng bào Khmer với truyền thống văn hóa phong phú và lâu đời, có nét đặc trưng riêng biệt, thời gian qua, Cần Thơ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể.

Cụ thể như: duy trì đều đặn các lớp học tiếng và chữ Khmer tại các chùa Phật giáo Nam tông, đảm bảo ngôn ngữ của đồng bào được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác; các lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer cũng như các loại hình nghệ thuật truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian khác được phục dựng và ngày càng phát triển.

TUẤN QUANG