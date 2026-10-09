Giải thưởng Asia Top Awards lần đầu tổ chức tại Việt Nam

Asia Top Awards 2026 dự kiến diễn ra ngày 20-12 tại TPHCM. Sự kiện lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, hứa hẹn là không gian nghệ thuật lớn, kết nối cộng đồng sáng tạo và hợp tác trong khu vực.

Các đơn vị ký kết tổ chức Asia Top Awards 2026

Ngày 9-10, Tập đoàn Quốc tế Truyền thông (IMC Group) và Kênh truyền hình TodayTV công bố hợp tác đồng tổ chức Asia Top Awards 2026 tại Việt Nam. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Together Growth Co., Ltd. (Thái Lan).

Asia Top Awards là giải thưởng quốc tế do Thái Lan khởi xướng, ghi nhận các cá nhân, tổ chức và thương hiệu có đóng góp trong nhiều lĩnh vực tại châu Á, từ nghệ thuật, giải trí đến hoạt động sáng tạo, kinh doanh, cộng đồng.

Năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976 - 2026). Asia Top Awards 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Thailand - Vietnam Business & Cultural Exchange Day 2026 với chủ đề “Growing Together: Celebrating the 50th Anniversary of Thailand - Vietnam Diplomatic Relations”. Tiếp nối 4 mùa giải tổ chức tại Thái Lan, mùa giải thứ 5 dự kiến diễn ra đầy mới mẻ tại Khu đô thị The Global City (TPHCM).

Asia Top Awards 2026 gồm 2 phần với các mục tiêu vinh danh riêng biệt. Phiên buổi sáng (Business Session) - Diễn đàn Kinh tế và vinh danh khối doanh nghiệp sẽ có các hoạt động. Phiên buổi tối (Awards Night) là Đêm gala nghệ thuật và Lễ trao giải Asia Top Awards.

Đêm gala trao tổng cộng 35 giải thưởng với 3 danh mục cốt lõi: Ngành giải trí, điện ảnh và nghệ thuật biểu diễn; Âm nhạc, sáng tạo nội dung và quản lý tài năng; Cống hiến xã hội, di sản văn hóa, thời trang và doanh nghiệp.

Thành viên Ban tổ chức Asia Top Awards từ Thái Lan thông tin về giải thưởng

Hội đồng giám khảo Asia Top Awards 2026 gồm: NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam; ông Lâm Anthony, Giám đốc điều hành Kênh truyền hình TodayTV, Ban tổ chức Giải thưởng Ngôi Sao Xanh; bà Đường Thu Hương, Chủ tịch VietCham Thailand; Nhà báo, Tiến sĩ Kanthana Soncharoen, chuyên gia Quan hệ Công chúng và Nhà điều hành Truyền thông trực tuyến; Đạo diễn, Tiến sĩ Warodom Sirisuk (Chai Hacks), chuyên gia đào tạo nhân lực ngành giải trí; bà Naniya Promngern, nguyên Giám đốc Điều hành mảng Phim truyện và Phim truyền hình, Channel 8 - Thái Lan.

TIỂU TÂN