Sau khi bị bạn cào xước chân tại trường mầm non, bé gái 4 tuổi bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy. Dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật, tình trạng nhiễm trùng kéo dài, bé phải tiếp tục phẫu thuật lần thứ 5.

Vùng cổ chân trái của bé bị viêm xương kéo dài, hạn chế vận động sau nhiều lần phẫu thuật. Ảnh: LÊ THANH

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều 23-11 cho biết, vừa điều trị cho bé gái 4 tuổi (ở Lào Cai) bị nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương tủy sau vết cào ở chân tại trường mầm non.

Sau khi bị bạn cào xước chân, bé kêu đau, chân trái sưng nề. Gia đình đưa bé đi khám trong tối cùng ngày, sau đó chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh. Một ngày sau, bé sốt cao, cổ chân trái sưng nóng, đỏ, đau dữ dội. Bé được chẩn đoán nhiễm khuẩn huyết do tụ cầu vàng, biến chứng viêm xương cẳng chân trái.

Bé trải qua 3 lần phẫu thuật giải phóng chèn ép khoang, điều trị nội trú 2 tháng mới hết sốt. Một tuần sau xuất viện, vết mổ rỉ mủ, bé tiếp tục điều trị thêm một tháng và phẫu thuật nạo vét ổ xương viêm, hoại tử. Sau 4 lần phẫu thuật và nhiều đợt kháng sinh, tình trạng viêm xương, rò mủ vẫn kéo dài, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

BS Nguyễn Văn Nam, Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và Y học thể thao, cho biết, khi nhập viện, bé bị nhiễm trùng vết mổ vùng cổ chân trên nền viêm xương mạn tính. Vết mổ khuyết da, rỉ mủ vàng; mô mềm xung quanh sưng nề, nóng đỏ. Vùng cổ chân, cẳng chân trái xơ chai diện rộng, hạn chế vận động. Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy viêm xương tủy lan tỏa ở đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái.

Tổn thương viêm xương vùng cổ chân sau khi được điều trị. Ảnh: LÊ THANH

Do mô mềm xung quanh bị xơ chai sau nhiều lần phẫu thuật, việc ghép da hoặc chuyển vạt có nguy cơ thất bại cao. Ê-kíp tiến hành nạo bỏ tổ chức viêm ở đầu dưới xương chày, xương mác và các xương vùng cổ chân trái, đồng thời trám vùng khuyết xương bằng xi măng kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng. Vết thương được điều trị bằng hút áp lực âm kết hợp plasma lạnh. Sau 5 ngày, vết thương hết chảy mủ, giảm sưng đỏ. Sau 10 ngày, vết mổ liền, bé hết sốt, tỉnh táo và được xuất viện.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không chủ quan với những vết trầy xước, xây xát trên da trẻ. Tụ cầu vàng có thể gây nhiễm trùng mô mềm, nhiễm khuẩn huyết và viêm xương tủy. Khi trẻ xuất hiện các dấu hiệu như sốt, đau tăng dần, vùng tổn thương sưng nóng đỏ hoặc hạn chế vận động, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám, xử trí kịp thời.

NGỌC DUNG