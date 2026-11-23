Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BYT về Kế hoạch thực hiện Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 nhằm củng cố hệ thống dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong bối cảnh già hóa dân số.

Người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo Bộ Y tế, Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011. Năm 2024, cả nước có 14,2 triệu người từ 60 tuổi trở lên, chiếm 13,9% dân số. Dự báo đến năm 2030, số người cao tuổi tăng lên gần 18 triệu, chiếm 17,5% dân số. Đến năm 2034, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn dân số già và năm 2050 trở thành quốc gia có dân số siêu già.

Tuổi thọ trung bình năm 2025 đạt 74,7 tuổi, nhưng số năm sống khỏe mạnh chỉ khoảng 65,4 tuổi. Người cao tuổi thường mắc nhiều bệnh cùng lúc, trung bình khoảng 3 bệnh cần điều trị suốt đời, làm gia tăng nhu cầu quản lý bệnh mạn tính, phục hồi chức năng và chăm sóc dài hạn.

Kế hoạch triển khai trên toàn quốc giai đoạn 2026-2030, kế thừa các nhiệm vụ trước đây, đồng thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và định hướng tại Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi và dịch vụ phục hồi chức năng.

Trong đó, Bộ Y tế chú trọng củng cố mạng lưới khám, chữa bệnh lão khoa tại các bệnh viện; đồng thời, nâng cao năng lực trạm y tế cấp xã về chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng, chống bệnh không lây nhiễm, khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh, lập hồ sơ theo dõi và quản lý thuốc cho người cao tuổi.

Mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày tại Điểm Trạm Y tế Quang Trung, TP Hà Nội

Kế hoạch cũng định hướng phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày, chăm sóc tại nhà và cộng đồng; thí điểm tại một số địa phương để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

Mạng lưới tình nguyện viên được xây dựng nhằm hỗ trợ theo dõi sức khỏe, chăm sóc và quản lý bệnh mạn tính cho người cao tuổi tại gia đình. Ngoài ra, Bộ Y tế chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

NGỌC DUNG