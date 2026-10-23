Chiều 23-10, tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tam Thắng), Cụm chuyên môn 15 Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức chuyên đề: “Ứng dụng AI trong thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học liên môn nhằm phát triển phẩm chất năng lực và ngôn ngữ thứ hai cho học sinh tiểu học”.

Giáo viên Trường Tiểu học Lý Tự Trọng ứng dụng AI trong thiết kế và tổ chức hoạt động dạy học môn tiếng Anh.

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT, UBND phường Tam Thắng, cùng 160 cán bộ quản lý và giáo viên tiếng Anh đến từ các trường tiểu học trong Cụm chuyên môn 15 ngành giáo dục TPHCM.

Tham dự chương trình có 160 cán bộ quản lý, giáo viên cụm chuyên môn 15.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, giáo viên trường tiểu học Lý Tự Trọng thực hiện 2 tiết dạy mẫu tiếng Anh có ứng dụng AI dành cho học sinh lớp 4 và lớp 5. Trong đó, cô Phạm Thị Duyên giảng dạy bài Our free- time activities môn Tiếng Việt lớp 5; cô Hoàng Trần Bích Ngọc dạy bài My birthday party môn tiếng Anh lớp 4.

Các tiết học khơi gợi sự hứng thú cho học sinh.

Cô Hoàng Trần Bích Ngọc cho hay, trong bài giảng của mình, cô đã sử dụng mô hình lớp học đảo ngược để học sinh tự tìm hiểu và chuẩn bị bài trước ở nhà. Nhờ đó khi lên lớp các em có thể chủ động trao đổi và thể hiện bài làm của mình.

Bên cạnh đó, cô Ngọc đã ứng dụng AI để lên kế hoạch bài dạy, nghiên cứu và lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp nhất cho tiết học, thiết kế nhiều hoạt động để học sinh có thêm cơ hội trao đổi và phát biểu.

Các em học sinh tích cực trao đổi, phát biểu.

Trong tiết học, cô Ngọc cho học sinh sử dụng công cụ Padlet chia sẻ bài viết, phát huy năng lực số. Việc này giúp học sinh được tự do mở rộng ý tưởng, sáng tạo bài viết và trình chiếu trực tiếp cho cả lớp cùng xem. Cùng với đó, cô sử dụng nền tảng Wayground để tổ chức các bài tập trắc nghiệm sinh động, trực quan, tăng hứng thú học tập cho các em.

Sau 2 tiết học, cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi thảo luận, góp ý cho mỗi tiết dạy và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng AI vào giảng dạy.

Bài giảng của cô Hoàng Trần Bích Ngọc.

Chuyên đề là một trong những hoạt động thiết thực của ngành GD-ĐT thành phố, nhằm góp phần đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai cho học sinh. Việc ứng dụng AI giúp cá nhân hóa học tập và tạo môi trường tương tác sinh động, giúp học sinh tiểu học hào hứng hơn với môn tiếng Anh. Các công cụ AI còn hỗ trợ học sinh rèn luyện phát âm chuẩn xác, tối ưu hóa thời gian soạn bài giảng đa phương tiện cho giáo viên. Nhờ đó, chất lượng dạy và học được nâng cao rõ rệt.

KHÁNH CHI