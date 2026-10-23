Sau sáp nhập, TPHCM có 555 trường có phân hiệu, với gần 1.200 điểm trường

Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sau sáp nhập quy mô giáo dục toàn ngành cả trong và ngoài công lập là 6.210 cơ sở giáo dục ở các bậc học. Trong đó 555 trường có phân hiệu, với tổng số 1.193 điểm gồm 555 cơ sở chính và 638 phân hiệu.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, sau khi hoàn thành việc sáp nhập cơ sở giáo dục từ ngày 31-8-2026, danh sách cơ sở giáo dục trên cơ sở dữ liệu ngành vẫn chưa được thống nhất: thông tin phân hiệu của một số trường sau sáp nhập chưa được khai báo đầy đủ; dữ liệu trường, lớp, học sinh, nhân sự theo phân hiệu chưa cập nhật đầy đủ.

Ông cho biết, theo dữ liệu trích xuất từ cơ sở dữ liệu ngành, tính đến ngày 19-10-2026, toàn ngành có 6.210 cơ sở giáo dục; trong đó 555 trường có phân hiệu, với tổng số 1.193 điểm, gồm 555 cơ sở chính và 638 phân hiệu. Quy mô gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành, báo cáo, thống kê và đồng bộ dữ liệu về UBND TP, Bộ GD-ĐT.

Từ thực tế đó, lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho hay đã có văn bản đề nghị UBND phường, xã, đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, thủ trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc Sở rà soát, chuẩn hóa danh sách cơ sở giáo dục, phân hiệu trong cơ sở dữ liệu ngành.

Trong đó, yêu cầu ghi tên trường đúng với tên trong quyết định thành lập (đúng chính tả, cách viết hoa, viết thường; không viết tắt, không có ký tự thừa). Cập nhật đầy đủ cấu hình phân hiệu và nhập thông tin các phân hiệu; tên phân hiệu phải đúng với tên trong quyết định thành lập.

Đặc biệt, Sở GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục kiểm tra, xử lý dứt điểm các nội dung đang được cơ sở dữ liệu ngành cảnh báo cần cập nhật (trường, lớp, học sinh, nhân sự, ...), cập nhật theo hướng dẫn khai báo thông tin, sáp nhập cơ sở giáo dục năm học 2026-2027.

“Sau khi rà soát, UBND phường, xã, đặc khu và hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc phải có văn bản xác nhận gửi về Sở, cam kết dữ liệu thuộc phạm vi quản lý trên cơ sở dữ liệu ngành bảo đảm chính xác, đầy đủ, có thể tái sử dụng trong hoạt động quản lý, điều hành”, ông Quốc nhấn mạnh.

Từ dữ liệu được chuẩn hóa, Sở GD-ĐT dự kiến phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố cấp mã liên thông, quy hoạch kết nối mạng riêng ảo (VPN) với trục liên thông văn bản cho các cơ sở giáo dục, UBND các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc sử dụng cơ sở dữ liệu ngành để quản lý, khai thác.

Sau sắp xếp, TPHCM giảm 702 trường công lập, tương đương 32,08%. Năm học 2026-2027, thành phố có khoảng 2,6 triệu học sinh. Khối THPT có hơn 300 trường với gần 360.000 học sinh, là cấp học có số học sinh tăng nhanh nhất; trong khi đó, các khối mầm non, tiểu học số học sinh đã bắt đầu giảm, tương đương mỗi khối giảm từ hơn 10.000 đến trên 15.000 học sinh. Riêng khối THCS tăng nhẹ với khoảng hơn 2.000 học sinh trong toàn khối. Như vậy, áp lực chỗ học đang dịch chuyển dần lên bậc trung học.

YẾN HOA