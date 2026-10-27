Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và Vành đai 3 - TPHCM

Ngày 27-10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai đã thông báo chấm dứt hợp đồng với 2 nhà thầu thi công tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 - TPHCM do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, không đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Thi công dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua TP Đồng Nai vào tháng 1-2026. Ảnh PHÚ NGÂN

Cụ thể, tại gói thầu xây dựng số 21, Dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần H.Đ và các nhà thầu phụ. Nhà thầu này vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị; đặc biệt, đã ngừng thi công liên tục từ ngày 19-5 đến hết ngày 30-6-2026 mà không có lý do chính đáng.

Tại gói thầu xây dựng số 26, Dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 - TPHCM, chủ đầu tư cũng chấm dứt hợp đồng đối với phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Xây dựng T.N. Trong quá trình thi công, nhà thầu vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị, không đáp ứng cam kết thi công bù tiến độ và đã đề nghị chủ đầu tư tìm nhà thầu khác tiếp nhận khối lượng còn lại.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Đồng Nai, việc chấm dứt hợp đồng được thực hiện sau quá trình thông báo, xử lý vi phạm theo quy định của hợp đồng đã ký kết.

Ban Quản lý dự án yêu cầu 2 nhà thầu bàn giao hồ sơ quản lý chất lượng, kết quả thí nghiệm, nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công và hồ sơ nghiệm thu các hạng mục đã thực hiện; phối hợp kiểm đếm vật tư, vật liệu tại công trường, di dời máy móc, thiết bị và bàn giao lại mặt bằng. Thời hạn hoàn thành bàn giao hồ sơ là ngày 15-11-2026.

PHÚ NGÂN