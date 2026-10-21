Hà Nội chuẩn bị xây hầm chui hơn 960 tỷ đồng

Những ngày qua, hàng loạt cây xanh trên đường Mễ Trì - Dương Đình Nghệ (Hà Nội) được đào chuyển đến vị trí mới, một số cây bị chặt hạ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị xây dựng hầm chui qua nút giao Phạm Hùng - Vành đai 3 trên cao.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo SGGP sáng 21-10 tại nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ - Vành đai 3, công nhân cùng máy móc chuyên dụng đang khẩn trương cắt tỉa, đào gốc và di chuyển cây xanh trên vỉa hè, dải phân cách. Nhiều cây cọ cảnh, cau cảnh và cây hoa trên dải phân cách đường Dương Đình Nghệ đã được đưa đến vị trí trồng mới.

Nhiều cây xanh trên đường Dương Đình Nghệ, đoạn trước tòa nhà Keangnam Landmark 72, được di dời để phục vụ dự án. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Dự án hầm chui Mễ Trì - Dương Đình Nghệ có tổng mức đầu tư hơn 960 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Công trình có quy mô 6 làn xe, dài 655m, kết nối hai tuyến Mễ Trì và Dương Đình Nghệ, đi ngầm qua đường Phạm Hùng và đường Vành đai 3 trên cao.

Theo thiết kế, hầm chui gồm 120m hầm kín, 200m hầm hở và 335m tường chắn, gờ chắn bánh. Dự án hiện trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2027.

Dự án trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, dự kiến hoàn thành cuối năm 2027. Ảnh: TIẾN CƯỜNG Nút giao Mễ Trì - Dương Đình Nghệ kết nối nhiều tuyến đường lớn, tập trung đông khu dân cư, cơ quan và doanh nghiệp nên thường chịu áp lực giao thông lớn. Khi hoàn thành, công trình góp phần hạn chế ùn tắc, xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực trước tòa nhà Keangnam Landmark 72, tăng cường kết nối giao thông phía Tây Hà Nội.

Công nhân cùng máy móc chuyên dụng di dời cây xanh trên đường Dương Đình Nghệ, chuẩn bị mặt bằng xây dựng hầm chui Mễ Trì – Dương Đình Nghệ. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

TIẾN CƯỜNG