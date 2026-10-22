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Toàn bộ cán bộ, công chức TPHCM dùng phương tiện sử dụng năng lượng sạch trước năm 2030

SGGPO

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, thành phố đặt mục tiêu trước ngày 1-1-2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn chuyển sang sử dụng năng lượng sạch, trừ phương tiện đặc thù.

Sáng 22-10, Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững, đồng thời bàn giao xe máy điện cho cán bộ, công chức, viên chức của sở đăng ký mua theo chương trình ưu đãi.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An và đại diện Honda nhấn nút lễ phát động hưởng ứng phát triển giao thông bền vững. Ảnh: QUỐC HÙNG
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TPHCM đặt mục tiêu trước ngày 1-1-2030, cán bộ, công chức chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An nhấn mạnh, TPHCM có khoảng 12,82 triệu phương tiện đang lưu thông, trong đó xe máy chiếm khoảng 90%. Thành phố đang đối mặt với áp lực lớn về ô nhiễm không khí, phát thải khí nhà kính và yêu cầu phát triển giao thông đô thị bền vững. Do đó, chuyển đổi phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng sạch là yêu cầu cấp thiết, góp phần thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trước năm 2045.

TPHCM đặt mục tiêu trước ngày 1-1-2030, toàn bộ ô tô, xe mô tô, xe gắn máy của cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức lưu thông trên địa bàn chuyển sang sử dụng năng lượng sạch. Ngoại trừ các phương tiện đặc thù.

Để thực hiện mục tiêu này, thành phố chú trọng phát triển hạ tầng sạc, bãi đỗ xe, chính sách ưu đãi tài chính và các chương trình hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

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Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An xem hệ thống kiểm tra khí thải của xe gắn máy. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong chuyển đổi phương tiện xanh, qua đó lan tỏa ý thức và hành động bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Sở Xây dựng đề nghị doanh nghiệp và Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tiếp tục đồng hành trong chuyển đổi phương tiện, kiểm định khí thải, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, bền vững tại TPHCM.

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QUỐC HÙNG

Từ khóa

cán bộ công chức TPHCM phương tiện năng lượng

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