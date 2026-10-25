Hơn 40 triệu lượt hành khách đi xe buýt sau gần 4 tháng triển khai miễn phí vé

Sau gần 4 tháng TPHCM triển khai miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến, các đơn vị vận tải đã vận chuyển hơn 40 triệu lượt hành khách.

Ngày 25-10, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM Phạm Ngọc Dũng, cho biết sau gần 4 tháng triển khai miễn phí vé xe buýt trên 134 tuyến, các đơn vị vận tải đã vận chuyển hơn 40 triệu lượt hành khách.

Theo thống kê của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, trong ngày 23-10-2026, 134 tuyến xe buýt miễn vé đã thực hiện 17.689 chuyến, vận chuyển 458.157 lượt hành khách, bình quân khoảng 25,9 hành khách/chuyến, sản lượng hành khách tăng 49% so với cùng ngày năm 2025.

Hành khách đi xe buýt miễn phí. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo ông Dũng, chính sách miễn phí tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận giao thông công cộng, đồng thời góp phần giảm áp lực giao thông và hướng đến phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bền vững.

Để bảo đảm chất lượng phục vụ, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM duy trì lực lượng theo dõi hoạt động mạng lưới xe buýt tại hiện trường, kết hợp giám sát thông qua hệ thống điều hành trực tuyến. Các tình huống phát sinh được kịp thời phát hiện và xử lý, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt.

Hành khách đi xe buýt tại bến xe buýt trung tâm Sài Gòn, phường Bến Thành. Ảnh: QUỐC HÙNG

Bên cạnh đó, Trung tâm tăng cường khai thác dữ liệu từ hệ thống quản lý, điều hành và camera giám sát trên phương tiện nhằm cập nhật liên tục tình hình hoạt động của các tuyến, theo dõi chất lượng phục vụ, bảo đảm việc triển khai chính sách thống nhất.

Kết quả vận chuyển hành khách bước đầu cho thấy tín hiệu tích cực từ chính sách miễn vé, tạo thêm động lực để người dân lựa chọn xe buýt trong đi lại hằng ngày.

Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải theo dõi sát sản lượng hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ, phương tiện và hạ tầng, đồng thời, xử lý kịp thời những bất cập phát sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân thành phố.

QUỐC HÙNG