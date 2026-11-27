Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội đã kịp thời thông qua các luật, nghị quyết về giáo dục, nhà giáo, cơ chế, chính sách đặc thù và chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, khung thể chế được hình thành không có nghĩa là mọi vướng mắc đã được giải quyết - nguồn lực được quyết định không có nghĩa là đã đúng nơi, đúng lúc - nhiệm vụ được giao không đồng nghĩa với kết quả đã đạt được.

Vì vậy, yêu cầu trọng tâm hiện nay là khâu tổ chức thực hiện, vướng ở đâu phải tháo gỡ ở đó, thuộc thẩm quyền nào phải được xử lý ở cấp đó, vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, với phương án cụ thể; không thể để chính sách đúng lại chậm phát huy tác dụng chỉ vì thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan.

Trao đổi thêm một số nội dung, về giáo dục phổ thông, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông theo đúng yêu cầu của Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, trên cơ sở đánh giá thực tiễn; đảm bảo tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải, xáo trộn không cần thiết cho nhà trường, giáo viên và học sinh. Các kỳ thi phải được tổ chức nghiêm túc, công bằng, khoa học và hiệu quả, đánh giá đúng năng lực người học, không làm gia tăng áp lực và chi phí cho người học, gia đình và xã hội. Phương án thi cần ổn định và công bố sớm; dạy học 2 buổi/ngày không được biến thành luyện thi, học thêm trong nhà trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải bảo đảm trường ra trường, lớp ra lớp, thầy ra thầy, trò ra trò, tôn sư trọng đạo, không để tình trạng đánh nhau trong trường học giữa học sinh, thậm chí học sinh đánh giáo viên. Vấn đề đạo đức trong trường học cần phải được đặc biệt quan tâm, cần tăng cường môn đạo đức trong trường học, phải làm chuyển biến nhận thức ở gia đình, nhà trường và xã hội.

Đồng chí nêu rõ, một học sinh hư không chỉ đổ lỗi cho nhà trường, mà còn là trách nhiệm của gia đình, trách nhiệm của xã hội. Gia đình quản lý con hàng ngày, đi đâu, làm gì, ở đâu, học cô nào, thầy nào, bởi thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm không thể quản lý hết.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Cùng với đó, theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu cả số lượng, cơ cấu và chất lượng; gắn chặt đào tạo, bồi dưỡng với tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo môn học, cấp học, địa bàn, sớm tuyển đủ số biên chế đã giao. Ưu tiên giải quyết thiếu giáo viên, trường lớp và điều kiện dạy học tại vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và các địa bàn đang trong tình trạng quá tải hiện nay.

Đề cập đến việc thiếu trường học ở nhiều nơi, có những phường cả trăm ngàn dân nhưng không có trường THPT, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ đó là trách nhiệm của cả chính quyền và ngành giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên toàn thể Hội thảo Giáo dục 2026.

﻿Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Về giáo dục đại học, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hệ thống đại học công lập giữ vai trò nòng cốt; phát huy vai trò dẫn dắt của các đại học quốc gia, các trường công lập trọng điểm trong những lĩnh vực then chốt; tiếp tục hoàn thiện thể chế để tự chủ đại học thực chất và hiệu quả. Tự chủ phải thúc đẩy chất lượng, không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước hoặc chuyển gánh nặng chi phí sang người học.

Đồng chí yêu cầu định hướng cơ cấu đào tạo trên cơ sở dự báo nhu cầu phát triển đất nước; tập trung phát triển các ngành kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược, đảm bảo cơ cấu hài hòa với khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn, pháp luật, sức khỏe và các lĩnh vực thiết yếu.

Về giáo dục nghề nghiệp, cần đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ; từng bước nâng chất lượng theo chuẩn khu vực, quốc tế; doanh nghiệp phải trở thành đối tác thực chất trong toàn bộ quá trình đào tạo. Chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng sẵn có sang cung ứng dịch vụ đào tạo nghề linh hoạt theo nhu cầu của người học, doanh nghiệp và thị trường lao động.

Về khơi thông các nguồn lực xã hội, phát triển giáo dục công lập và tư thục, Chính phủ cần chỉ đạo tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về đất đai, đầu tư, thuế, tín dụng và hợp tác công tư; khuyến khích mạnh mẽ đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, đòi hỏi nguồn lực lớn. Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, thực tế có những trường tư thục đóng góp quan trọng cho hệ thống giáo dục, cần được ghi nhận, tạo điều kiện, nhân rộng và tập trung nâng cao chất lượng.

Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục phải công khai điều kiện đảm bảo chất lượng, học phí và kết quả đào tạo; kiên quyết loại khỏi hệ thống những cơ sở chất lượng kém.

Về tổ chức thực hiện, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là khâu hết sức quan trọng, vướng mắc trong thời gian qua không phải chỉ ngành giáo dục mà nhiều ngành, nhiều địa phương. Do đó, mỗi nhiệm vụ phải rõ cơ quan chủ trì, nguồn lực đảm bảo, thời hạn và kết quả thực hiện; phân cấp phải tính đến năng lực thực tế, điều kiện thực hiện.

Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: ĐÌNH TUỆ

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, sắp xếp mạng lưới trường lớp phải lấy chất lượng giáo dục và quyền học tập của người học làm thước đo, không chỉ chạy theo giảm số lượng đầu mối, không để học sinh phải bỏ học vì trường xa sau khi sắp xếp.

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