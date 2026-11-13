Khoảng 16.000 công nhân nghiện ma túy là con số báo động, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nhận diện sớm nguy cơ, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào đời sống công nhân ngay từ nhà máy, xí nghiệp và các khu nhà trọ.

Sáng 13-11, tại Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Phước Đông - Bời Lời (xã Hưng Thuận, tỉnh Tây Ninh), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình hưởng ứng chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, hiện cả nước có khoảng 177.000 người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy và người đang được quản lý sau cai nghiện. Trong số này có khoảng 16.000 công nhân.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu phát động hưởng ứng chiến dịch

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, dù là thống kê chưa chính thức, nhưng đây là con số hết sức đau xót. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và an ninh, trật tự xã hội. Vì vậy, phòng, chống ma túy trong công nhân lao động cũng là bảo vệ lực lượng sản xuất, bảo vệ tương lai của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Do đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an triển khai Tiểu dự án 4, trong đó có nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân lao động. Sau lễ phát động tại Hải Phòng vào tháng 9-2026, chiến dịch tiếp tục được tổ chức tại Tây Ninh, Nghệ An và Điện Biên.

Chương trình phát động thu hút khoảng 1.000 công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông qua chương trình phát động, ông Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ở từng nhà máy, xí nghiệp, công đoàn phải luôn triển khai các hoạt động tuyên truyền. Mỗi cán bộ công đoàn phải tham gia giám sát, theo dõi để phát hiện dấu hiệu của ma túy đến với công nhân. "Những lúc công nhân buồn, cô đơn hay khu nhà trọ vắng người rất cần sự có mặt của cán bộ công đoàn để ma túy không còn đường tiếp cận", Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nói.

Khi công nhân lầm lỡ, cán bộ công đoàn không quay lưng, không xa lánh, tôn trọng phẩm giá của họ bằng cách động viên, chia sẻ và tạo niềm tin, nghị lực để họ tin vào chính mình.

Sau chương trình phát động đã diễn ra hội thi tìm hiểu quy định pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy trong công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

QUANG VINH