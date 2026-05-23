Hơn 500 công nhân được kiểm tra nhanh ma túy

Sáng 23-5, Công an phường Tây Nam phối hợp Công ty TNHH Topkey (Việt Nam) Corporation tổ chức kiểm tra nhanh ma túy cho hơn 500 công nhân, nhân viên đang làm việc tại doanh nghiệp, góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập môi trường lao động.

Ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng công an phối hợp doanh nghiệp phân luồng công nhân theo từng bộ phận để đảm bảo quy trình kiểm tra chặt chẽ và vừa không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của công ty.

Hàng trăm công nhân chờ test nhanh ma túy ngay tại công ty

Toàn bộ quá trình kiểm tra được thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công khai, an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Qua kiểm tra nhanh, không phát hiện trường hợp người lao động sử dụng trái phép chất ma túy.

Không khí tại buổi kiểm tra diễn ra nghiêm túc nhưng cởi mở. Nhiều công nhân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ hoạt động của lực lượng công an nhằm xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Phía doanh nghiệp ủng hộ, đồng thuận với chương trình

Ông Võ Hoàng Dương, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Topkey (Việt Nam) Corporation, cho biết doanh nghiệp luôn quan tâm xây dựng môi trường lao động văn minh, không ma túy, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa các loại tệ nạn xã hội xâm nhập nhà máy.

Bên cạnh kiểm tra, lực lượng Công an phường Tây Nam còn tuyên truyền đến công nhân về tác hại của ma túy, trách nhiệm của người lao động trong phòng, chống ma túy; vận động công nhân nâng cao ý thức “không thử, không sử dụng, không tàng trữ” và tích cực tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Công nhân được tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng các ứng dụng đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Dịp này, công nhân cũng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng các ứng dụng “SOS An ninh trật tự TPHCM”, “VNeTraffic” trên điện thoại thông minh nhằm tiếp cận nhanh các tiện ích phục vụ an ninh trật tự.

TÂM TRANG