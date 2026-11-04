Tập huấn tuyên truyền về phòng chống ma túy cho cán bộ công đoàn

Ngày 4-11, tại Đắk Lắk, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động và truyền thông phòng, chống ma túy cho cán bộ công đoàn. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương dự và phát biểu khai mạc.

Đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: NGỌC TÚ

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh yêu cầu đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động trong bối cảnh chuyển đổi số và mạng xã hội phát triển mạnh. Cán bộ công đoàn cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, kịp thời định hướng thông tin, lấy vận động, thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Hiệu quả tuyên truyền phải được thể hiện bằng những chuyển biến thực chất trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã quán triệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, các quy định pháp luật liên quan, kiến thức nhận diện và phòng ngừa ma túy, nghiện ma túy. Qua đó, nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong vận động người lao động phòng ngừa tệ nạn này

Các đại biểu công đoàn tham dự lớp tập huấn tại tỉnh Đắk Lắk

Chương trình chú trọng trang bị kỹ năng truyền thông hiện đại, như xây dựng sản phẩm truyền thông, nhận diện và xử lý khủng hoảng truyền thông, ứng xử trên môi trường số.

Dịp này học viên còn được cập nhật các nội dung về đổi mới công tác tuyên truyền, xây dựng văn hóa công đoàn, văn hóa công nhân; thảo luận những vấn đề về quan hệ lao động trong bối cảnh mới.

Trong khuôn khổ chương trình, học viên còn thực hành truyền thông tại Công ty cổ phần Du lịch cộng đồng KoTam (Đắk Lắk). Các nhóm vận dụng kiến thức đã học để xây dựng, trình bày sản phẩm truyền thông và được đánh giá, trao giải.

NGỌC TÚ