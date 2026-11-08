TPHCM: Người lao động làm việc nặng nhọc, độc hại được đi nghỉ dưỡng miễn phí

Chương trình nghỉ dưỡng cho đoàn viên, người lao động do Trung tâm Tư vấn hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM tổ chức, diễn ra từ ngày 7 đến 8-11 tại phường Phan Thiết, Lâm Đồng.

Tham gia chuyến đi có 260 đoàn viên, người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm, bị suy giảm sức khỏe trong quá trình làm việc; đoàn viên nghiệp đoàn, lao động khu vực phi chính thức… Đoàn viên, người lao động được trải nghiệm, tham gia các trò chơi, đêm gala và nhận quà.

Đoàn viên nghiệp đoàn tham gia chương trình. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn hỗ trợ người lao động Công đoàn TPHCM, cho biết, người lao động đã dành nhiều thời gian, vất vả để chăm lo cho công việc và gia đình. Vì vậy, qua chương trình nghỉ dưỡng, Công đoàn Thành phố mong người lao động được nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và có thời gian chăm lo cho chính mình.

Chương trình hướng đến chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động đang làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, người lao động bị suy giảm sức khỏe, làm việc tại các đơn vị khó khăn, dự án trọng điểm hoặc thường xuyên tiếp xúc với hoá chất, nhóm đoàn viên nghiệp đoàn, lao động phi chính thức...

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2027, chương trình sẽ tổ chức, tạo điều kiện cho 10.000 người lao động được tham gia nghỉ dưỡng tại các cơ sở nghỉ dưỡng thuộc hệ thống Công đoàn hoặc các địa điểm du lịch phù hợp. Các đợt nghỉ dưỡng được bố trí vào thứ Bảy, Chủ nhật hoặc thời gian phù hợp, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Đoàn viên, người lao động tham gia chương trình nghỉ dưỡng

HỒNG ĐÀO