Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm vào sáng 23-11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ mở ra không gian và động lực phát triển mới cho thành phố, mà còn là xung lực mạnh mẽ cho vùng Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Khu dân cư và Trường ĐH Văn Lang ven rạch Lăng, phường 13 trong dự án rạch Xuyên Tâm phường Bình Thạnh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Quy hoạch được công bố phải thật sự đi vào cuộc sống

Chủ tịch Quốc hội chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của TPHCM, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học đã phối hợp chặt chẽ, công phu xây dựng Quy hoạch tổng thể TPHCM với tầm nhìn chiến lược dài hạn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch Quốc hội khẳng định TPHCM luôn giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng; là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu động lực có sức hút và sức lan tỏa của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Việc công bố quy hoạch tổng thể TPHCM là bước cụ thể hóa những nghị quyết của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 09-NQ/TW. Quy hoạch đã định hình những định hướng quan trọng để TPHCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để bản quy hoạch đi vào cuộc sống, khâu tổ chức thực hiện là yếu tố quyết định sự thành công. “Quy hoạch được công bố phải thật sự đi vào cuộc sống. Muốn đi vào cuộc sống thì khâu quyết định là tổ chức thực hiện. Thực hiện như thế nào, thực hiện ở đâu, ai làm, làm lúc nào xong để có sản phẩm cho nhân dân thụ hưởng là hết sức quan trọng”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ, chính quyền TPHCM, các cơ quan liên quan tập trung phổ biến tuyên truyền sâu rộng nội dung cốt lõi của quy hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, HĐND các cấp, đặc biệt là sự tham gia giám sát của nhân dân trong quá trình triển khai quy hoạch; huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển. Thành phố cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và quy hoạch chuyên ngành, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, TPHCM vận dụng sáng tạo, hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 98/2023/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan, đặc biệt là Luật Phát triển đô thị để tạo đột phá trong huy động nguồn lực, nhất là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), thu hút các nhà đầu tư chiến lược, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, các khu công nghệ cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thành phố phát triển nhanh, bền vững

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc phát triển các khu đô thị mới sáng, xanh, sạch, đẹp, gắn với giải quyết nhu cầu nhà ở, nâng cao chất lượng sống của người dân. Thành phố tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về hạ tầng, ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống giao thông kết nối vùng; chủ động có giải pháp căn cơ ứng phó biến đổi khí hậu, ngập, khắc phục ô nhiễm môi trường và phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đồng chí nhấn mạnh, quá trình phát triển phải bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đây là những yêu cầu quan trọng đối với một đô thị lớn đang hướng đến mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và vươn tầm quốc tế.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành. Thành phố phải xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiện đại, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cùng với đó, xây dựng Đảng bộ TPHCM thực sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, trách nhiệm cao; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nghiêm minh, rõ trách nhiệm trong quyết định và thực hiện.

Trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch, thành phố phải kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm và quản lý tài sản công. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, đấu thầu, mua sắm… Cùng với đó, cần hướng dẫn rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền và trách nhiệm để cán bộ, công chức yên tâm thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật, chủ động đổi mới, sáng tạo, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đề cập sự quan tâm của Trung ương đối với TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, nhiều lần làm việc, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để thành phố phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với vị thế của thành phố mang tên Bác.

Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng hành cùng TPHCM trong việc ban hành nhiều quyết sách quan trọng, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, tạo hành lang pháp lý và trao quyền chủ động lớn hơn cho thành phố.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội tiếp tục lắng nghe, kịp thời hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường giám sát việc thực hiện, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để TPHCM bứt phá phát triển, vươn lên xứng tầm. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần năng động, sáng tạo, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, nhà đầu tư và nhân dân, TPHCM sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu quy hoạch, tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

NGÔ BÌNH - THANH HIỀN