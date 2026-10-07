Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới nhờ cổ phiếu công nghệ AI

Trong phiên giao dịch ngày 6-10 (giờ địa phương), thị trường chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, bất chấp các mối lo về lạm phát và lãi suất.

Nhân viên giao dịch theo dõi các chỉ số chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE). Ảnh: XINHUA

Đợt lập đỉnh lần này tập trung dòng tiền vào một số ít mã cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu thuộc nhóm 7 đại gia công nghệ (Magnificent 7) gồm Nvidia, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft và Tesla. Hiện nhóm này chiếm tỷ trọng lên tới hơn 34% tổng vốn hóa thị trường của chỉ số S&P 500.

Theo kênh CNN, chỉ số S&P 500 tăng mạnh hơn 0,45%, chạm 7.844,52 điểm, vượt qua mức đỉnh trong phiên ngày 13-8 là 7.830 điểm. Trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones và Nasdaq có mức tăng hơn 0,45%, chạm mức 51.521 điểm và 27.599 điểm.

Đợt tăng giá mới diễn ra ngay sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao mới kể từ năm 2022, dao động quanh 5,31%. Giữa tháng 9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất lần đầu tiên trong hơn 3 năm và phát tín hiệu sẽ tiếp tục tăng lãi suất.

Trong khi đó, giá dầu đang cho thấy xu hướng ổn định sau giai đoạn tăng mạnh. Giá dầu Brent chốt phiên quanh mức 100,58 USD/thùng, tăng nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn thấp hơn so với mức gần 110 USD/thùng vài tuần trước.

Nhu cầu bùng nổ đối với chip xử lý và thiết bị phần cứng phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tạo cú huých doanh thu khổng lồ cho các tập đoàn công nghệ. Điển hình như Amazon, tập đoàn này dự kiến chi tới 200 tỷ USD vốn đầu tư trong năm 2026 nhằm đón đầu các cơ hội bứt phá từ AI, vi mạch và công nghệ robot.

PHƯƠNG NAM