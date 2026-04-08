Giá dầu giảm, chứng khoán tăng sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ

Giá dầu giảm mạnh, chứng khoán Mỹ bật tăng sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Thị trường chứng khoán Mỹ theo dõi trực tiếp tuyên bố của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: GETTY IMAGES/CNN

Theo CNN, giá dầu thế giới lao dốc trong phiên giao dịch cuối ngày 7-4 (giờ Washington) sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng ý một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Cụ thể, dầu WTI giảm hơn 15%, xuống dưới mốc 95 USD/thùng. Diễn biến này phản ánh kỳ vọng căng thẳng địa chính trị hạ nhiệt, qua đó làm giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ở chiều ngược lại, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận đà tăng mạnh. Chỉ số Dow Jones tăng hơn 900 điểm, tương đương 1,95%. Chỉ số S&P 500 tăng 2,13%, trong khi Nasdaq tăng 2,46% trong phiên ngoài giờ.

Thỏa thuận ngừng bắn được Tổng thống Donal Trump tuyên bố trước đó chỉ 2 giờ đồng hồ. Theo CNBC, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn, thông qua “sự phối hợp với các lực lượng vũ trang Iran và có tính đến các hạn chế kỹ thuật”.

KHÁNH MINH

