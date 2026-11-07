Chuyển đổi xanh phải được cụ thể hóa bằng hành động

Lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, mở đầu chuỗi hoạt động trải nghiệm và kết nối các sáng kiến chuyển đổi xanh. Ảnh: BCT

Chương trình gồm chuỗi hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch, năng lượng xanh tại nhiều địa phương; các cuộc thi lan tỏa thông điệp đến cộng đồng; tham quan nhà máy ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh, cùng Ngày hội Việt Nam Xanh tại TPHCM và các địa phương. Qua đó, chương trình hướng đến thúc đẩy tư duy phát triển bền vững trong cộng đồng và doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

“Tăng trưởng nhanh không thể đánh đổi bằng môi trường sống. Phát triển kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng sống của người dân”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh khẳng định.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại chương trình

Chuyển đổi xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu, đồng thời mở ra cơ hội đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, giảm chi phí và thu hút đầu tư.

TPHCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là 3 trụ cột chiến lược; trong đó đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Từ định hướng đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ngành, địa phương cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi xanh thành các chương trình, dự án và chỉ tiêu có thể đo lường; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận công nghệ, nguồn vốn và cơ hội đầu tư xanh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh tham quan các gian trưng bày tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Tại sự kiện, nhà báo Trần Xuân Toàn, Tổng Biên tập Báo điện tử Tuổi Trẻ, cho rằng chuyển đổi xanh không thể chỉ dừng ở cam kết, khẩu hiệu hay hội nghị, mà phải được cụ thể hóa bằng hành động thực tế, những mô hình có khả năng nhân rộng và kết quả có thể đo lường.

Theo nhà báo Trần Xuân Toàn, tiến trình chuyển đổi xanh cần được thúc đẩy đồng bộ với sự phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Trong đó, người dân có thể bắt đầu từ những lựa chọn hàng ngày như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, phân loại rác tại nhà, tiết kiệm điện, nước và ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

THANH HIỀN