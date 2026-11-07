Thêm nội lực giúp tăng trưởng công nghiệp

Theo số liệu thống kê, 10 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) TPHCM ước tăng 11% so với cùng kỳ, riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,4%.

Trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm, cơ khí tăng 14,7%, hóa dược tăng 10,9%, chế biến lương thực - thực phẩm tăng 11,2%, sản xuất sản phẩm điện tử tăng 2,2%.

Đây là kết quả tích cực, cho thấy hoạt động sản xuất ở TPHCM duy trì đà phục hồi, tăng trưởng trong bối cảnh doanh nghiệp vẫn chịu sức ép từ chi phí đầu vào, áp lực cạnh tranh và những yêu cầu ngày càng cao của nhiều thị trường lớn. Dù vậy, tăng sản lượng mới chỉ là một phần của câu chuyện.

Điều đáng quan tâm hơn là năng lực của doanh nghiệp trong nước được nâng lên như thế nào trong quá trình tăng trưởng, từ công nghệ, quản trị đến khả năng tham gia sâu hơn vào những chuỗi sản xuất.

Ngành điện tử là một ví dụ. Đây là lĩnh vực có sự tham gia sâu của các tập đoàn toàn cầu, được kỳ vọng tạo ra giá trị gia tăng và thúc đẩy đổi mới công nghệ. Tuy mức tăng IIP chỉ 2,2% trong 10 tháng, thấp hơn khá nhiều so với những ngành công nghiệp trọng điểm khác, nhưng cho thấy cơ hội mở rộng năng lực sản xuất và phát huy mạnh hơn vai trò lan tỏa tới khu vực doanh nghiệp trong nước.

Trong bối cảnh đó, Kế hoạch số 530/KH-UBND của UBND TPHCM về triển khai thực hiện các chuỗi liên kết doanh nghiệp theo cụm ngành, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng trên địa bàn TPHCM năm 2026 là một bước đi đáng chú ý trong cách hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp.

Trước mắt, thành phố tập trung vào 2 nhóm ngành là cơ khí và điện tử - công nghệ thông tin. Thành phố cũng có kế hoạch kết nối doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp dẫn dắt, doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước; thu thập yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chiến lược nội địa hóa; đồng thời hình thành các nhóm nhà cung ứng tiềm năng.

Những chính sách hỗ trợ cũng được thiết kế theo hướng bao quát hơn, từ phát triển nguồn nhân lực, tiếp cận đất đai và mặt bằng sản xuất kinh doanh đến khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Điểm đáng chú ý là chương trình đặt nhu cầu của doanh nghiệp đầu chuỗi, năng lực của nhà cung ứng trong nước và vai trò của chính sách trong việc thu hẹp khoảng cách giữa hai bên vào cùng một bài toán.

Từ kế hoạch đến kết quả sẽ phải được chứng minh bằng số lượng đơn hàng thực tế, số doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung ứng, mức độ nội địa hóa và khả năng từng bước chuyển lên những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn.

Kết quả tốt, nội lực mạnh, tăng trưởng công nghiệp sẽ tạo ra sức lan tỏa lớn hơn và trở thành nền tảng cho năng lực cạnh tranh dài hạn của thành phố.

THANH DUNG