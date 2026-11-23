Logo và bộ nhận diện thương hiệu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phụ trách khu vực phía Nam; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM; Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TPHCM; Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TPHCM; Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM; Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Đồng chí Lê Văn Minh, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Phát biểu khai mạc, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh cho biết cùng với việc kiện toàn tổ chức, xây dựng mô hình hoạt động và triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, việc định hình bản sắc và xây dựng thương hiệu riêng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành, phát triển của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM.

Với ý nghĩa đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM tổ chức cuộc thi thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu, nhằm tìm kiếm phương án thiết kế phù hợp, thể hiện đặc trưng, bản sắc và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, người làm báo phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và đóng góp vào quá trình xây dựng thương hiệu chung của một cơ quan với mô hình mới.

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã tiếp nhận 60 thiết kế của 22 tác giả. Qua đánh giá, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn 6 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cùng với việc công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cũng ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp, vận hành tại tên miền http://hmg.org.vn.

Trang thông tin điện tử tổng hợp đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác và tính hợp pháp của thông tin; mọi nội dung đăng tải phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuân thủ pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng. Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM yêu cầu bộ phận tác nghiệp và phụ trách của trang thông tin điện tử tổng hợp luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời để trang vận hành ổn định, hiệu quả.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Lê Văn Minh (trái) và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh trao giải nhất cho tác giả Lê Cao Nhân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí Trần Trọng Dũng và đồng chí Nguyễn Ngọc Hồi trao giải nhì cho tác giả Phạm Ngọc Trâm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đồng chí Lý Việt Trung và Nguyễn Khắc Văn trao giải ba cho đại diện nhóm tác giả. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tô Đình Tuân, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương và Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM Nguyễn Thanh Quang trao giải khuyến khích cho các tác giả. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác giả Lê Cao Nhân; trao giải nhì cho tác giả Phạm Ngọc Trâm; trao giải ba cho nhóm tác giả: Trần Đăng Khôi - Huỳnh Hữu Trí - Nguyễn Hồng Phúc. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải khuyến khích cho các tác giả: Thái Trần Ngọc Thành, Vũ Ngọc Tuấn, Lê Thị Hữu Vi.

Các đại biểu, khách mời và các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

*Logo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM là một thiết kế hài hòa giữa cấu trúc chữ và hình, mang theo thông điệp sâu sắc về sự hội tụ và lan tỏa: Trong đó, khối chữ "HMG": là cụm từ viết tắt của "Ho Chi Minh City Media Group" (tên giao dịch tiếng Anh của Cơ quan). Việc sử dụng định dạng quốc tế thể hiện rõ khát vọng vươn tầm, định hướng hội nhập và vươn lên thành cơ quan báo chí chủ lực trên phương diện truyền thông quốc tế. Logo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Hệ thống các ô vuông đa sắc: tượng trưng cho hệ sinh thái báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Hình ảnh những ô vuông còn gợi liên tưởng đến các phím điều khiển kỹ thuật số và những ô cửa sáng đèn của một đô thị thông minh. Điểm nhấn trung tâm này biểu thị cho sự hội tụ thông tin từ mọi mặt đời sống xã hội. Các vòng tròn đồng tâm: là biểu trưng cho làn sóng phát thanh, sóng truyền hình và dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Độ dày mỏng và khoảng cách biến thiên của các đường tròn tạo ra một cảm giác chuyển động linh hoạt, đại diện cho nhịp sống hối hả, tinh thần không ngừng đổi mới và hội nhập của báo chí TPHCM. Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM *Trang thông tin điện tử tổng hợp http://hmg.org.vn được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện, tích hợp đa dạng các loại hình truyền thông. Độc giả có thể dễ dàng tiếp cận bức tranh toàn cảnh về mọi mặt đời sống thông qua các chuyên mục trọng tâm như: Thời sự, TPHCM, Kinh tế, Xã hội, An ninh - Quốc phòng, Đô thị, Chuyển đổi số, và Media…. Đây là kênh thông tin tổng hợp tin cậy, cung cấp nguồn tin chính thống, kịp thời phục vụ nhu cầu của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố và bạn đọc cả nước.

THU HƯỜNG