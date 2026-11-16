Công an công khai số điện thoại tiếp nhận tin nguy cơ cháy, nổ gas

Trước nguy cơ cháy, nổ từ hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng khí gas, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kịp thời phản ánh các dấu hiệu vi phạm, mất an toàn đến cơ quan chức năng.

Ngày 16-11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM phát đi cảnh báo về kỹ năng phòng ngừa, xử lý sự cố và công khai số điện thoại của Phó Trưởng phòng để tiếp nhận phản ánh về các cơ sở vi phạm an toàn gas.

Công an TPHCM phát đi cảnh báo cháy, nổ do khí gas. Ảnh: CATP

Theo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, gas là khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) khi rò rỉ, tích tụ trong không gian kín và gặp nguồn lửa, tia lửa điện có thể gây cháy, nổ với sức công phá lớn. Vụ nổ ngày 13-11-2026 tại đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận khiến 2 căn nhà đổ sập hoàn toàn, nhiều căn nhà liền kề hư hỏng nặng là lời cảnh báo về hậu quả đặc biệt nghiêm trọng từ sự cố liên quan đến gas.

Người dân có thể phản ánh đến Công an hoặc UBND phường, xã, đặc khu nơi có cơ sở vi phạm. Đối với tình huống khẩn cấp, có thể liên hệ trực tiếp Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, qua số điện thoại 098 348 1400 để thông tin, phối hợp xử lý.

Để phòng ngừa, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo người dân mua gas tại các cơ sở có địa chỉ rõ ràng; kiểm tra tình trạng bình, van, dây dẫn và các mối nối khi giao nhận, lắp đặt.

Bình gas phải được đặt đứng, ở nơi thông thoáng, cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trong quá trình đun nấu, cần có người trông coi, khóa nguồn gas sau khi sử dụng và thường xuyên kiểm tra hệ thống dẫn gas.

Tuyệt đối không tự ý sang chiết, nạp lại bình gas mini dùng một lần hoặc sử dụng bình, phụ kiện hư hỏng.

Hiện trường sau một vụ cháy, nổ. Ảnh: CATP

Khi phát hiện mùi gas bất thường hoặc tiếng xì nghi rò rỉ, người dân cần cảnh báo những người xung quanh, nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Không bật, tắt công tắc điện, quạt, máy hút mùi, không sử dụng bật lửa, diêm hoặc thiết bị có thể phát sinh tia lửa tại khu vực nghi rò rỉ.

Chỉ khóa van bình nếu có thể tiếp cận và thực hiện an toàn; trường hợp mùi gas nồng, không kiểm soát được sự cố, cần rời khỏi khu vực và gọi số 114 để được hỗ trợ. Không tự ý di chuyển bình gas đang rò rỉ hoặc bị nung nóng.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đề nghị người dân kịp thời phản ánh các dấu hiệu mất an toàn tại cơ sở kinh doanh gas như sang chiết bằng dụng cụ thô sơ, thu gom bình gas mini để nạp lại, kinh doanh bình gas không rõ nguồn gốc hoặc đưa bình hư hỏng vào sử dụng.

Người phản ánh cung cấp cụ thể địa điểm, thời gian và dấu hiệu vi phạm quan sát được; có thể gửi kèm hình ảnh ghi nhận từ vị trí an toàn. Người dân không tự ý tiếp cận khu vực bảo quản gas hoặc đối chất với cơ sở có dấu hiệu vi phạm, tránh phát sinh nguy hiểm.

NGUYỄN TÂN