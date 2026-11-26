Có những bài học không nằm trong trang sách, cũng chẳng được viết thành giáo án, nhưng lại khiến giáo viên nhớ mãi. Với tôi, bài học ấy đến từ một đồng nghiệp có gần 30 năm đứng trên bục giảng, khi cô vẫn say mê học hỏi những điều mới mẻ như ngày đầu mới bước vào nghề.

Tiết dạy chuyên đề liên trường môn tiếng Việt có lồng ghép tiếng Anh của cô giáo Nguyễn Thị Nhiên (ẢNH: THU HƯƠNG)

Sáng ngày 26-10-2026, trong buổi sinh hoạt chuyên môn liên trường giữa Trường Tiểu học Phước An (phường Phước Thắng, TPHCM) và Trường Tiểu học Long Sơn (xã Long Sơn, TPHCM), tôi có dịp dự một tiết dạy đặc biệt của cô Nguyễn Thị Nhiên (sinh năm 1971), đã có 28 năm gắn bó với nghề, vẫn mạnh dạn xung phong thực hiện tiết dạy tích hợp tiếng Anh vào các hoạt động học tập.

Trong bối cảnh ngành giáo dục đang từng bước hiện thực hóa định hướng đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, việc giáo viên chủ động sử dụng ngoại ngữ trong giảng dạy là một yêu cầu mới, không ít thách thức. Với những người vốn được đào tạo để giảng dạy các môn văn hóa, điều đó càng đòi hỏi sự nỗ lực. Thế nhưng, cô Nhiên đã đón nhận thử thách ấy bằng một tinh thần đáng trân trọng. Cô tự tin sử dụng những câu lệnh tiếng Anh ngắn gọn, phát âm rõ ràng, hướng dẫn các em tham gia hoạt động một cách tự nhiên. Không phô trương, không gượng ép, cô đưa ngoại ngữ vào bài học bằng sự gần gũi và phù hợp với lứa tuổi. Đằng sau phong thái bình tĩnh ấy, tôi hiểu, hẳn là cô mất biết bao thời gian tự học, luyện tập và chuẩn bị.

Cô Lê Thị Thu Vân, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Sơn, chia sẻ, ban đầu cô nghĩ người đảm nhận tiết dạy này sẽ là một giáo viên trẻ, có lợi thế ngoại ngữ. Vì thế, khi biết người thực hiện là cô Nhiên, cô không khỏi bất ngờ. Và khi trực tiếp chứng kiến tiết học, sự ngạc nhiên ấy đã nhường chỗ cho niềm khâm phục trước khả năng sử dụng tiếng Anh và tinh thần sẵn sàng đổi mới của cô giáo.

Cô Nhiên rất yêu thích tiếng Anh. Cô thường xuyên tự học, trau dồi vốn từ, luyện phát âm và tranh thủ giao tiếp mỗi khi có cơ hội. Ở cô, việc học không xuất phát từ áp lực phải hoàn thành một nhiệm vụ, mà còn từ niềm vui được khám phá và mong muốn làm tốt hơn công việc của mình. Trong khi đó, là một giáo viên trẻ, đôi lúc tôi cũng e ngại trước những yêu cầu mới. Có những việc chưa làm đã sợ khó, có những phương pháp chưa thử đã lo mình không đủ khả năng. Vậy mà cô Nhiên, người chỉ còn gần 3 năm nữa sẽ khép lại hành trình công tác, vẫn chọn học thêm, vẫn tự đặt mình trước thử thách, không bằng lòng với những gì đã quen thuộc. Câu hỏi ấy cứ theo tôi sau buổi sinh hoạt chuyên môn.

Từ câu chuyện của cô Nhiên, tôi càng tin rằng đổi mới không phải điều gì quá xa xôi. Đó có thể là một câu tiếng Anh được luyện đi luyện lại cho đúng, một cách tổ chức hoạt động được điều chỉnh để học sinh hứng thú hơn…

Rồi một ngày, cô Nhiên sẽ rời bục giảng sau bao năm tận tụy. Những trang giáo án sẽ khép lại, tiếng trống trường rồi sẽ trở thành kỷ niệm. Nhưng tôi tin, hình ảnh cô giáo Nguyễn Thị Nhiên đứng lớp hôm ấy sẽ sưởi ấm ngọn lửa của tình yêu nghề trong lòng nhiều đồng nghiệp, trong đó có tôi.

THU HƯƠNG