CSGT TPHCM mở đợt cao điểm xử lý xe 3-4 bánh tự chế, chở hàng cồng kềnh

Ngày 10-9, Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM cho biết, đang trong đợt cao điểm xử lý xe mô tô 3-4 bánh, xe tự chế, tự lắp ráp và các trường hợp chở hàng cồng kềnh, quá khổ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT TPHCM tăng cường kiểm tra, phát hiện xe 3 - 4 bánh chở hàng cồng kềnh trên đường. Ảnh: HT

Tại khu vực phía Tây Nam TPHCM do Đội CSGT An Lạc phụ trách, nơi tập trung nhiều bến bãi, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, thu mua phế liệu, nhu cầu vận chuyển bằng xe 3-4 bánh khá lớn. Từ ngày 15-7 đến nay, đơn vị phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm, tổng tiền phạt ước tính 420,7 triệu đồng; tạm giữ 41 phương tiện không rõ nguồn gốc và 3 giấy phép lái xe hạng A3.

Xe ba gác tự chế không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Ảnh: HT

Theo Phòng PC08, nhiều phương tiện không đăng ký, không kiểm định, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật. Người điều khiển không có giấy phép lái xe phù hợp. Tình trạng chở hàng hóa cồng kềnh, chất cao, buộc sơ sài, che khuất tầm nhìn diễn ra ở các tuyến đường.

Ảnh: HT

Bên cạnh tuần tra, xử lý, CSGT TPHCM phối hợp chính quyền địa phương, tổ dân phố và các đoàn thể tuyên truyền, vận động chủ cơ sở, người điều khiển ký cam kết chuyển đổi phương tiện, không đưa xe tự chế ra đường.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe chở vật cồng kềnh hoặc kéo theo xe khác bị phạt 600.000 - 800.000 đồng. Người điều khiển xe không có giấy phép lái xe bị phạt 2 - 4 triệu đồng. Chủ xe giao phương tiện cho người không đủ điều kiện bị phạt đến 20 triệu đồng.

NGUYỄN TÂN