CSGT TPHCM tăng cường bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh

Ngày 15-9, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết đang phối hợp các cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường”, diễn ra suốt tháng 9-2026.

Tại các khu vực trường học, Đội CSGT Bàn Cờ phối hợp công an phường bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông, nhất là trong giờ cao điểm đưa đón học sinh, góp phần hạn chế ùn ứ, bảo đảm an toàn cho học sinh, phụ huynh.

Công tác tuyên truyền kết hợp phổ biến pháp luật với trò chơi tương tác, video tình huống và trao đổi trực tiếp. Nội dung tập trung vào độ tuổi điều khiển từng loại phương tiện, giấy phép lái xe, đội mũ bảo hiểm và kỹ năng phòng tránh tai nạn, đặc biệt là nhận diện “điểm mù” của xe tải, xe buýt.

Đội CSGT Bàn Cờ tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM. Ảnh: CA

Trước khai giảng, Đội CSGT Bàn Cờ đã tuyên truyền cho hàng ngàn học sinh, sinh viên tại Trường THPT Nguyễn An Ninh, Trường Cao đẳng Kinh tế TPHCM và các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bên cạnh tuyên truyền, PC08 tăng cường tuần tra, xử lý các vi phạm liên quan đến học sinh, tập trung vào hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe theo quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Lực lượng CSGT phối hợp ban giám hiệu các trường vận động phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển.

Trong tháng cao điểm, Phòng CSGT tiếp tục phối hợp công an các xã, phường khảo sát giao thông quanh trường học, khắc phục bất cập và nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

NGUYỄN TÂN