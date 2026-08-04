Pháp luật

Gia Lai kiểm điểm 2 CSGT trong vụ rượt đuổi người đi xe đạp điện

SGGPO

Ngày 4-8, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đang chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xác minh phản ánh 2 cán bộ CSGT có hành vi đánh, tác động người tham gia giao thông tại xã Hoài Ân để xử lý theo quy định.

Qua xác minh bước đầu, Công an tỉnh Gia Lai xác định 2 cán bộ CSGT đã rượt đuổi người tham gia giao thông. Đơn vị đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 2 cán bộ này cùng cấp phòng, cấp đội liên quan; đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm cụ thể.

Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh có hay không hành vi đánh, tác động người tham gia giao thông để xử lý nghiêm theo quy định.

“Tinh thần của Công an tỉnh Gia Lai là phải xác minh kỹ lưỡng, làm rõ hành vi và trách nhiệm để xử lý nghiêm theo quy định”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

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Hình ảnh từ clip người dân cung cấp về hiện trường sự việc ngày 17-6-2026. Ảnh chụp màn hình

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Hoài Ân, sáng 17-6, Tổ CSGT Trạm Tuy Phước tuần tra trên địa bàn, phát hiện một thiếu niên 17 tuổi điều khiển xe đạp điện có dấu hiệu vi phạm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Thiếu niên không chấp hành, tiếp tục di chuyển qua nhiều tuyến đường, trong khi 2 cán bộ CSGT bám theo phía sau.

Khi đến đường Quang Trung, xã Hoài Ân, xe của thiếu niên va chạm với một xe đạp điện khác, khiến 3 người ngã xuống đường và bị thương. Lực lượng CSGT sau đó cùng người dân hỗ trợ các nạn nhân, đưa phương tiện lên vỉa hè.

Sau vụ việc, một số người dân cho rằng cán bộ CSGT rượt đuổi gây tai nạn và có hành vi đánh người vi phạm. Trên mạng xã hội cũng xuất hiện video ghi lại cảnh mô tô CSGT đuổi theo xe đạp điện của thiếu niên, trong đó một cán bộ có dấu hiệu dùng gậy tác động vào người này.

NGỌC OAI

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CSGT Gia Lai giao thông đánh người phản ánh làm rõ Lê Quang Nhân Hoài Ân tuần tra vi phạm vi phạm giao thông xe đạp điện

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