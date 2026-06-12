CSGT Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ 2 thí sinh đến điểm thi đúng giờ

Một thí sinh ngủ quên và một thí sinh quên giấy tờ khi đi thi tốt nghiệp THPT đã được lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng kịp thời hỗ trợ.

Thí sinh gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ kịp thời

Sáng 12-6, bước sang ngày thi thứ hai cũng là buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời hỗ trợ hai thí sinh gặp sự cố, giúp các em đến điểm thi đúng giờ, an toàn.

Tại điểm thi Trường THPT Tuy Phong, xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng), trước giờ làm bài thi, một thí sinh không may ngủ quên, có nguy cơ bỏ lỡ buổi thi. Ngay khi nắm được thông tin, cán bộ, chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng đến tận nhà hỗ trợ đưa thí sinh đến điểm thi kịp thời.

Kịp thời đưa thí sinh gặp sự cố đến điểm thi. Ảnh: Phòng CSGT Công an Lâm Đồng

Trong một trường hợp khác, một thí sinh phát hiện để quên thẻ dự thi tại nhà khi đã đến điểm thi. Lực lượng CSGT tiếp tục hỗ trợ đưa em quay về lấy giấy tờ cần thiết và đưa trở lại điểm thi an toàn trước giờ phát đề.

Thí sinh gửi lời cảm ơn đến lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ kịp thời. Ảnh: Phòng CSGT Công an Lâm Đồng

Sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng CSGT Lâm Đồng đã giúp các thí sinh vượt qua sự cố bất ngờ, yên tâm bước vào phòng thi và hoàn thành trọn vẹn kỳ thi quan trọng.

TIẾN THẮNG