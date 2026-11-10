Quảng Trị: Bộ đội Biên phòng bảo đảm bữa ăn cho hơn 700 học sinh vùng lũ

Mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường tại xã Đakrông (tỉnh Quảng Trị), khiến việc cung cấp thực phẩm cho học sinh gặp khó khăn. Đồn Biên phòng Ba Nang đã huy động nguồn thực phẩm dự trữ, phối hợp nhà trường bảo đảm 3 bữa ăn/ngày cho hơn 700 học sinh nội trú.

Video: Đồn Biên phòng Ba Nang tổ chức bữa ăn cho học sinh vùng lũ

Chiều 10-11, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều tuyến đường tại xã Đakrông, khiến việc cung cấp thực phẩm cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và THCS Đakrông bị gián đoạn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang tổ chức bữa ăn cho học sinh vùng lũ

Trước tình hình này, Đồn Biên phòng Ba Nang đã chủ động tham mưu cấp trên sử dụng nguồn thực phẩm dự trữ, triển khai phương án bảo đảm thực phẩm theo phương châm “4 tại chỗ”. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Nang phối hợp với cán bộ, giáo viên nhà trường chế biến, tổ chức 3 bữa ăn cho hơn 700 học sinh nội trú trong ngày 10-11.

Bộ đội Biên phòng phối hợp nhà trường bảo đảm bữa ăn cho học sinh trong những ngày mưa lũ

Sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng biên phòng giúp nhà trường duy trì việc ăn uống, sinh hoạt cho học sinh trong điều kiện mưa lũ, giao thông chia cắt, để các em yên tâm học tập.

VĂN THẮNG - DUY TÁNH