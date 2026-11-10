Cử tri phường An Phú kiến nghị tăng cường hậu kiểm doanh nghiệp bất động sản

Chiều 10-11, tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường An Phú, cử tri kiến nghị tăng cường hậu kiểm doanh nghiệp bất động sản, kịp thời phát hiện, xử lý các doanh nghiệp có hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Buổi tiếp xúc có sự tham dự của 250 cử tri phường An Phú cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 3 HĐND TPHCM, gồm: Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú; cùng Tổ đại biểu số 1 HĐND phường An Phú, có đại biểu Lê Thị Thúy Kiều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN phường (Tổ trưởng).

Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, đại diện các tổ đại biểu thông tin kết quả hoạt động năm 2026 và dự kiến nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, trước và sau kỳ họp, các tổ đại biểu đã ghi nhận 628 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố. Kỳ họp cuối năm dự kiến xem xét, thông qua các nghị quyết quan trọng, trong đó chú trọng triển khai Luật Phát triển đô thị và các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phản ánh tình trạng vệ sinh môi trường tại một số khu vực chưa bảo đảm; kiến nghị rà soát, chuẩn hóa việc đặt tên đường, đánh số nhà một cách khoa học.

Clip: Cử tri kiến nghị rà soát, chuẩn hóa việc đặt tên đường và đánh số nhà

Cử tri cũng đề nghị thành phố có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường hậu kiểm, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các doanh nghiệp có hành vi lừa đảo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Hiền trả lời, tiếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: DUY TRẦN

Lãnh đạo địa phương cùng đại diện các tổ đại biểu HĐND TPHCM và HĐND phường An Phú đã trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc, ghi nhận các kiến nghị để tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

DUY TRẦN