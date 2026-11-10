Mưa lớn ở Trung bộ còn kéo dài, miền Bắc rét, Nam bộ mưa rào và dông

Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm đã vượt 450mm, trong đó, đỉnh Bạch Mã (TP Huế) đạt 780mm, trạm Sông Hinh 4 (Đắk Lắk) đạt 460mm…

Chuyên gia khí tượng nhận định về tình hình thời tiết. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cung cấp chiều 10-11

Chiều tối 10-11, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động mạnh, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to.

Theo dự báo, mưa lớn còn kéo dài đến hết đêm 11-11, tập trung từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Trung tâm hiện đã nâng mức cảnh báo mưa lớn lên cấp 2 đối với TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng chức năng ở TP Huế khắc phục đường sạt lở do mưa lớn. Ảnh: VĂN THẮNG

Riêng TP Huế và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 12-11, mưa lớn tại các khu vực nêu trên có xu hướng giảm dần.

Trong khi đó, tại miền Bắc, mưa đã tạm thời kết thúc nhưng thời tiết vẫn rét, nhất là vào tối, đêm và sáng sớm. Dự báo đêm về sáng 11-11, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục ở mức 15-16 độ C. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, đặc biệt là người già và trẻ em.

Tại TPHCM và Nam bộ, mưa rào và dông có xu hướng gia tăng trong hai ngày 11 và 12-11, tập trung vào chiều tối. Theo Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ, một số nơi có thể xuất hiện mưa vừa, mưa to. Ban ngày, khu vực có nắng gián đoạn.

PHÚC HẬU