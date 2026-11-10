Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ kiểm tra các dự án tồn đọng, trụ sở dôi dư tại Cần Thơ

Chiều 10-11, Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc do ông Trịnh Thăng Quyết, Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc, Ban Nội chính Trung ương dẫn đầu, có buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổ giúp việc của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với UBND TP Cần Thơ

Tại buổi làm việc, ông Trịnh Thăng Quyết cho biết, Tổ giúp việc sẽ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của UBND thành phố trong phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và các cơ sở nhà, đất khác thuộc phạm vi quản lý. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm trong việc rà soát, sắp xếp, xử lý trụ sở, cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính.

Ngoài ra, Tổ sẽ kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, công trình, cơ sở nhà, đất tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp hoặc có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Tổ giúp việc yêu cầu làm rõ các số liệu, giải pháp và trách nhiệm xử lý các cơ sở nhà đất, trụ sở dôi dư. Đặc biệt, yêu cầu giải trình rõ thông tin, hồ sơ hiện có của 120 dự án (thuộc 2 nhóm). Trong đó, 21 dự án dự kiến áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 29/2026/QH16 và 99 dự án xử lý theo quy định pháp luật hiện hành, thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ngành có liên quan tập hợp tài liệu, hồ sơ đầy đủ, báo cáo chi tiết phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tổ giúp việc. Đồng thời nêu những kiến nghị sát hợp tình hình thực tế của thành phố để Tổ giúp việc ghi nhận, hoàn chỉnh báo cáo kiểm tra, giám sát.

TUẤN QUANG