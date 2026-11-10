Chiều 12-11, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự kiến lần đầu trả lời chất vấn trước Quốc hội

Từ 15 giờ 45 đến 16 giờ 50 ngày 12-11, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội trên cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dành trọn ngày 12-11 để chất vấn và trả lời chất vấn về hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính và khoa học - công nghệ. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên toàn quốc, dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chất vấn về giải ngân đầu tư công, quản lý thuế

Sau phát biểu mở đầu của Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tài chính.

Nội dung tập trung vào công tác phân bổ, quản lý và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm giải ngân tại các công trình, dự án trọng điểm, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Bộ trưởng cũng sẽ làm rõ các giải pháp nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và nhà cung cấp ở nước ngoài, chống thất thu thuế.

Cùng với đó là các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về vốn, chi phí và thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Tham gia trả lời, giải trình các nội dung liên quan có Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng; lãnh đạo các Bộ Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giải trình những vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Chất vấn về khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và AI

Từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 30, Quốc hội chuyển sang nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chịu trách nhiệm trả lời chính. Nội dung này tiếp tục được chất vấn từ 14 giờ đến 15 giờ 20.

Các nội dung chất vấn tập trung vào kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; trách nhiệm và giải pháp khắc phục tình trạng chậm bố trí, phân bổ nguồn lực; thúc đẩy nghiên cứu công nghệ chiến lược, huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cũng sẽ trả lời về các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số, kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, địa phương; quản lý, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và nâng cao kỹ năng số cho người dân.

Tham gia trả lời, giải trình các vấn đề liên quan có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo các Bộ Tài chính, Công an, Tư pháp.

Sau giờ nghỉ giải lao, từ 15 giờ 45 đến 16 giờ 50, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự kiến trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, làm rõ những vấn đề lớn thuộc trách nhiệm điều hành chung của Chính phủ được cử tri và đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến kết thúc lúc 17 giờ cùng ngày, sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

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ANH PHƯƠNG