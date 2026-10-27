Từ tối 27-10, khu vực Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng mưa to, đề phòng ngập úng, sạt lở

Không khí lạnh lệch Đông suy yếu kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao khiến Trung bộ có nguy cơ mưa to, cục bộ trên 250mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo có mưa to từ tối 27-10

Chiều tối 27-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, dự báo từ tối 27-10 đến ngày 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 60-130mm, có nơi trên 250mm.

Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh lệch Đông, trong những ngày tới, khối không khí lạnh này có khả năng suy yếu dần, kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao đang dịch chuyển về khu vực Trung bộ, gây mưa dông tại nhiều nơi.

Theo Cơ quan khí tượng, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa hôm nay đã xuất hiện mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Tuy nhiên, lượng mưa sẽ gia tăng từ đêm 27-10 và có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới tại các khu vực này.

Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ mạnh nhất nên có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to từ tối 27-10 đến ngày 29-10. Từ đêm 29-10, mưa lớn có khả năng giảm dần.

Đợt mưa lớn đầu tháng 10 gây ngập cục bộ tại xã Núi Thành (TP Đà Nẵng). Ảnh: KỲ HÀ

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Người dân ở Trung bộ cần theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để chủ động phòng tránh.

Trước đó, chiều 26-10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng chủ động ứng phó mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất. Ban Chỉ đạo yêu cầu rà soát, sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, đồng thời duy trì trực ban, kịp thời thông tin cảnh báo đến người dân.

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