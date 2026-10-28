TPHCM ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số phục vụ người dân

Các mô hình tập trung vào giao thông công cộng, liên thông dữ liệu chứng sinh, báo tử và hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Ngày 28-10, tại Nhà ga Bến Thành, UBND TPHCM tổ chức lễ ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số, hướng đến xây dựng chính quyền số phục vụ người dân nhanh chóng, thuận tiện và nhân văn.

TPHCM ra mắt 3 mô hình chuyển đổi số. Ảnh: NGUYỄN TÂN

3 mô hình được triển khai gồm: Kết nối giao thông công cộng TPHCM lên nền tảng giao thông tập trung trên ứng dụng VNeID; Tạo lập, kết nối kho dữ liệu chứng sinh, báo tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình kết nối Tổng đài 1022 TPHCM, hỗ trợ người dân đăng ký khai tử tại nhà.

Mô hình kết nối giao thông công cộng lên VNeID giúp người dân tra cứu, quản lý lộ trình đa phương tiện, định danh điện tử và tích hợp vé điện tử trên cùng một nền tảng. Việc kết nối hệ thống metro và xe buýt góp phần giảm thao tác khi sử dụng dịch vụ, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống vé điện tử chung cho giao thông công cộng.

Mô hình liên thông dữ liệu chứng sinh, báo tử được thí điểm tại 4 bệnh viện gồm Chợ Rẫy, Từ Dũ, Hùng Vương và Ung Bướu. Dữ liệu được kết nối trực tiếp về kho dữ liệu dùng chung, tạo điều kiện để công chức tư pháp - hộ tịch khai thác thông tin, hạn chế yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ bản giấy, tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau giai đoạn thí điểm, TPHCM sẽ mở rộng kết nối đến các cơ sở y tế trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Mô hình tổ phản ứng nhanh nghĩa tình hỗ trợ đăng ký khai tử tại nhà thể hiện tính nhân văn trong chuyển đổi số. Thông qua Tổng đài 1022, thông tin được tiếp nhận và điều phối đến tổ phản ứng nhanh tại UBND cấp xã để trực tiếp hỗ trợ thân nhân người mất thực hiện thủ tục hành chính. Đến nay, 168 địa phương đã triển khai mô hình, hỗ trợ cấp giấy chứng tử cho 1.247 trường hợp.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trương Minh Huy Vũ nhận xét, điểm chung của 3 mô hình là đưa dịch vụ chính quyền đến đúng nơi, đúng thời điểm người dân có nhu cầu, trên cơ sở dữ liệu đã được kết nối và chuẩn bị sẵn.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cũng định hướng tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu giao thông, y tế và các dịch vụ công; đồng thời khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất những dịch vụ thiết thực. Mức độ hài lòng của người dân là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của các dịch vụ số.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại lễ ra mắt. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Tại buổi ra mắt, Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cam kết phối hợp với các sở, ngành và địa phương vận hành đồng bộ, an toàn các hệ thống, bảo đảm những mô hình chuyển đổi số phát huy hiệu quả thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

NGUYỄN TÂN